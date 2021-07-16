Дочь Джуда Лоу демонстрирует идеальное тело в самом неожиданном летнем наряде
Как новое лицо Dior, Айрис Лоу впервые посетила Каннский кинофестиваль. Девушка блистает на красной дорожке и снимает стильные луки, которые привлекают своей неординарностью.
Новый из них 20-летняя модель показала несколько часов назад в своем блоге сети Instagram.
Айрис Лоу обожает выделяться. К примеру, недавно девушка рассталась с достаточно длинными локонами и сделала дерзкую стрижку "под мальчика". Еще больше красавица любит экстраординарные наряды. В Каннах она не смогла удержаться от примерки стильного и необычного костюма авторства Fendi.
Айрис Лоу в необычном наряде (фото: instagram.com/lirisaw)
Посреди жаркого летнего дня она надела бежевый костюм крупной вязки: укороченный джемпер с длинными рукавами и спущенной линией плеч, а также юбка миди с высокой посадкой. Дополнили аутфит такого же цвета маленькая сумочка, босоножки с мехом и оригинальной танкеткой, черные солнцезащитные очки cat eye, а также крупные золотистые украшения.
Модель на красной дорожке Канн (фото: instagram.com/lirisaw)
Также модель представила новый лук с красной дорожки. В этот раз Айрис подобрали невесомое платье с плиссированной юбкой от Dior. Дополнили лук лаконичные украшения с крупными камнями.
Ранее мы писали о первом вечернем образе Айри Лоу в Каннах. Модель выбрала маленькое черное платье, но в необычной версии.