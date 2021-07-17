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Геть табу: Андре Тан розповів, які модні правила можна порушити

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Субота 17 липня 2021 13:08
Геть табу: Андре Тан розповів, які модні правила можна порушити Ілюстративне фото (pixabay.com)
Автор: Марина Настевич

Мода мінлива і циклічна, так що встежити за трендами буває непросто - деякі звичні рекомендації можуть виявитися вже неактуальними.

Відомий дизайнер Андре Тан розповів в Instagram, які модні правила можна і потрібно порушувати вже сьогодні.

Топ-5 застарілих модних табу:

Укороченим топам вхід в громадські місця заборонено

Кроп-топ-хітяра ось вже який сезон поспіль. Головне - навчитися гармонійно комбінувати його з іншими, більш спокійними речами. І можна сміливо надягати куди душі завгодно! Звичайно, знімаються не всі обмеження - обережніше з виходом в топі в офіс або в ресторан на вечерю.

Геть табу: Андре Тан розповів, які модні правила можна порушити

Комбінезони - це нежіночно

Лляний комбінезон можна сміливо назвати образом "четвер, п'ятниця, субота". В офіс, за продуктами і на вечірку! Доречними будуть як сліпери і кеди, так і високі підбори. Аксесуари і правильний макіяж додадуть настрій образу.

Геть табу: Андре Тан розповів, які модні правила можна порушити

Табу на сандалі з шкарпетками

Чоловіками в сандалях зі шкарпетками на вулицях Києва нас вже не здивувати - що вже говорити про нові жіночі правила. Експерименти можна проводити не тільки з шкарпетками, але ще і з оригінальними колготками і гольфами. Експериментуйте!

Геть табу: Андре Тан розповів, які модні правила можна порушити

Клатчі тільки для вечірнього виходу

Тепер клатч перестав бути просто вдалим доповненням до вечірнього образу. Сміливо беріть з собою клатч як на ранкову каву, так і на щоденний забіг по магазинах.

Геть табу: Андре Тан розповів, які модні правила можна порушити

Яскраві кольори не змішують

Один яскравий колір куди вигідніше і цікавіше виглядає з іншим яскравим кольором. Зазвичай правильно підібрані контрастні кольори підсилюють ефект і вдало підкреслюють один одного. Жовтий міксуйте з помаранчевим або червоним, рожевий — з синім, а блакитний — з зеленим.

Геть табу: Андре Тан розповів, які модні правила можна порушитиІлюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

Нагадаємо, раніше стиліст розповіла, що може зіпсувати будь-який образ.

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Андре Тан дизайнер мода
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