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Модні проколи: стиліст розповіла, що може зіпсувати будь-який образ

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Четвер 15 липня 2021 13:32
Модні проколи: стиліст розповіла, що може зіпсувати будь-який образ Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Деякі. здавалося б, незначні деталі і помилки можуть зіпсувати навіть ідеальний образ.

Стиліст Катерина Матвєєва перерахувала в Instagram помилки, які точно зіпсують ваш образ і яких краще уникати.

Що зіпсує будь-який образ:

Короткий рукав футболки - так, так. Навіть наймодніший образ може зіпсувати проста футболка, а точніше її рукав. Такий маленький і в обтяжечку. Вибираємо вільний крій;

Модні проколи: стиліст розповіла, що може зіпсувати будь-який образ

Бретельки, які пришиті всередині сукні/майки/футболки і, які норовлять вилізти в самий невідповідний момент. Відрізаємо відразу при покупці.

Модні проколи: стиліст розповіла, що може зіпсувати будь-який образ

Силіконові лямки - мені здається вже всі знають, що ми так не ходимо. Пишу про всяк випадок.

Модні проколи: стиліст розповіла, що може зіпсувати будь-який образ

Яка б красива не була білизна, завжди дивимося на себе, як вона виглядає під одягом. Просвічують мережива або невірно підібраний розмір чашки погублять навіть найстильніший образ.

Шкарпетки, які і не шкарпетки і не слідки, визирають на см..Вибираємо або зовсім непомітні, або повноцінної довжини.

Модні проколи: стиліст розповіла, що може зіпсувати будь-який образ

Резинка на руці. Напевно, кожен стиліст сказав про те, що резинка на руці відразу знижує градус стилю вашого образу, я підтримую дану думку.

Модні проколи: стиліст розповіла, що може зіпсувати будь-який образ

Ремінь менше, ніж шлевки на брюках/джинсах. Намагаємося вибирати ремінь пропорційно ширині шлевок.

Модні проколи: стиліст розповіла, що може зіпсувати будь-який образ

Смужка на рукаві після праски. Та сама вертикальна смужка на рукаві сорочки, коли ми дуже поспішаємо і не прасуємо ретельно. Давайте так не робити.

Модні проколи: стиліст розповіла, що може зіпсувати будь-який образ

Катишки, плями, затяжки - тут, думаю, пояснювати не потрібно.

Модні проколи: стиліст розповіла, що може зіпсувати будь-який образ

Набійки на взутті . Стежимо і вчасно міняємо стерті набійки і не забуваємо про профілактику на підошві.

Ще про взуття - відклеюємо всі наклейки з підошви. Якщо ви думаєте, що їх ніхто не бачить - це не так.

Модні проколи: стиліст розповіла, що може зіпсувати будь-який образ

Ілюстративне фото (instagram.com/katherine_mva)

Неправильно підібраний розмір. Часто, навіть на розборах з клієнтами чую фразу "ну я ж 42 р-ра, як я можу купувати L?" Орієнтуємося не на цифру на етикетці, а на посадку. Хоч L, хоч Xxl. Це всього лише розмірна сітка.

Не забуваємо про педикюр. Колір зовсім не обов'язковий.

І, звичайно, завжди пам'ятаємо про три головних правила: доречність, відповідність, недбалість.

Раніше стиліст показала найтоповіші образи з льону та бавовни на літо 2021.

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