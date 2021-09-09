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Джемпер з косами і джинси: Сінді Кроуфорд показала стильний образ на осінь

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США, Четвер 09 вересня 2021 20:25
Джемпер з косами і джинси: Сінді Кроуфорд показала стильний образ на осінь Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: RBC.UA

Сінді Кроуфорд обожнює стильні образи і часто ділиться ними в своєму блозі. Днями вона показала, як легко скласти аутфіт за допомогою класичних осінніх речей. Беремо на замітку!

Фото модель запостила в особистому блозі Instagram.

Сінді Кроуфорд одягла темно-сині класичні джинси з високою посадкою, завужені донизу. А до них підібрала білий укорочений джемпер з косами на рукавах купної в'язки. Така модель зараз на піку популярності, беремо на замітку! Останній штрих ідеального образу - кілька браслетів на зап'ясті. Сінді також зробила свою фірмову пишну укладку і виразний макіяж. Виглядала 55-річна супермодель розкішно, за що отримала масу компліментів.

Джемпер з косами і джинси: Сінді Кроуфорд показала стильний образ на осіньСінді Кроуфорд в новому образі (фото: instagram.com/cindycrawford)

У підписі модель розповіла, що зйомка була зроблена з благодійною метою. Разом зі своєю командою Сінді збирає гроші для дитячої дослідницької лікарні Св. Джуда, заснованої в 1962 році. Браслети, які демонструє красуня, можна придбати за акційною ціною $ 16.20, і кожен долар з однієї покупки піде на збір коштів для сімей, що потребують допомоги, та медичних досліджень.

Раніше ми писали, що Сінді повторила легендарний кадр, зроблений, коли їй було 26.

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