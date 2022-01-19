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Дженніфер Лопес в шкіряній куртці на голе тіло викликала фурор в мережі: і їй 52!

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Середа 19 січня 2022 17:25
Дженніфер Лопес в шкіряній куртці на голе тіло викликала фурор в мережі: і їй 52! Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

"З курткою або без?", – вирішує Дженніфер Лопес за допомогою фанатів непросте фешн-завдання. Вся справа в тому, що зірка однаково ефектно виглядає як в шкіряній косусі майже на голе тіло, так і у відвертому топі.

Беремо приклад з образу поп-діви і надихаємося на стильні луки, які якщо не зараз, то майбутньої весни будуть точно знадобляться.

Шкіряний топ, який нагадує верх від купальника, Джей Ло одягла буквально на голе тіло. Він відмінно поєднувався з білою спідницею з високою посадкою і резинкою на талії. Завершила образ куртка-косуха, зшита за класичним кроєм: її прикрасили ефектні лацкани, відкладний комір і пояс.

Сексуальний образ розбавили численні прикраси: ланцюги, підвіски і браслети Bvlgari зробили його жіночним і елегантним. А завершили лук гладкий кінський хвіст і макіяж з легким бронзатором і нейтральним відтінком губ.

Чи варто говорити, що фанати завмерли від захвату: багато з них зізналися, що візьмуть на озброєння образ діви. Інші просто захопилися, що зірка виглядає в свої 52 настільки прекрасно.

Дженніфер Лопес в шкіряній куртці на голе тіло викликала фурор в мережі: і їй 52!Дженніфер Лопес в шкіряній куртці на голе тіло викликала фурор в мережі: і їй 52!

Дженніфер Лопес вчить носити шкіряну куртку (фото: instagram.com/jlo)

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Раніше ми писали, як носять піджак на голе тіло Могилевська, Мишина, Нікітюк та інші зірки.

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