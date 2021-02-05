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Джіджі Хадід блищить у першій фотосесії після пологів: я не хочу бути сильно худою

Новость на русском → США, П'ятниця 05 лютого 2021 18:31
Джіджі Хадід блищить у першій фотосесії після пологів: я не хочу бути сильно худою Джіджі Хадід (фото: instagram.com/voguemagazine)
Автор: Lite

Джіджі Хадід стала героїнею нового номера американської версії журналу Vogue. В інтерв'ю дівчина відверто розповіла про материнство і домашні пологи, які проходили в оточенні близьких: коханого чоловіка Зейна Маліка, мами, сестри, а також місцевої акушерки та її помічника.

"Коли ви бачите, що хтось робить це, ви дивитеся на них трохи по-іншому. Насправді я, напевно, була божевільною, - каже Джіджі. - Я була жінкою-твариною".

Джіджі Хадід блищить у першій фотосесії після пологів: я не хочу бути сильно худою

Нова обкладинка Джіджі (фото: https://www.instagram.com/voguemagazine)

Дівчинку, яку назвали в результаті Хай (Khai), що означає "вибрана, що належить до королівської сім'ї або аристократії", Джіджі поки що не показала світу. До речі, сама молода мама, незважаючи на турботи про дитину, готова зануритися в звичний світ фешн-бізнесу.

За словами Белли, Джіджі не хоче вирішувати за свою дитину, хоче та слави чи ні. "Я думаю, що вона хоче бути справжньою в мережі, але до тих пір, поки її дитина не захоче бути в центрі уваги і не зможе сама прийняти рішення, що вона не хоче поміщати її туди".

Джіджі Хадід блищить у першій фотосесії після пологів: я не хочу бути сильно худоюДжіджі Хадід блищить у першій фотосесії після пологів: я не хочу бути сильно худоюДжіджі Хадід блищить у першій фотосесії після пологів: я не хочу бути сильно худоюДжіджі Хадід блищить у першій фотосесії після пологів: я не хочу бути сильно худоюДжіджі в березневому номері (фото: https://www.instagram.com/voguemagazine)

"Я знаю, що я вже не така, якою була раніше, але я також дуже реалістичний мислитель. Я прямо сказала: "Так, я зніму обкладинку Vogue, але я, очевидно, не збираюся бути нульового розміру", і на даний момент я не відчуваю, що мені потрібно повернутися до цього", - каже 25-річна модель.

На фото Джіджі приміряла розкішні сукні, які підкреслили злегка округлі форми молодої мами. В мережі знімки зібрали масу приємних коментарів: "Найкрасивіша і солодша", "Вау", "Ідеальна", "Що за красуня"...

Раніше ми писали, що Белла Хадил блищала в Парижі в наймоднішому костюмі майбутньої весни.

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