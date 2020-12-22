В еко-шубі і грубих черевиках: Лілія Ребрик викликала захват стильним луком total white

Лілія Ребрик, яку нерідко називають однією з найбільш модних зірок українського шоу-бізнесу, показала новий стильний образ. Телеведуча обрала вбрання в дусі екологічної моди. Вона приміряла білу довгу шубу з еко-хутра, білу спідницю і джемпер. Доповнили бездоганний лк світло-сірий шарф і укорочені черевики на масивній підошві.
Лілія позує посеред вулиці, з посмішкою дивлячись вдалину. Виглядає мама двох чарівних дочок умиротвореною і щасливою. В підтвердження тому говорять і слова, якими вона підписала знімок. Стильний образ вона супроводила рядками української поетеси Ліни Костенко.
Лілія в новому образі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Чомусь згадався вірш Ліни Костенко)))
"...Був сірий день. І сірий був сусід.
І сірий стіл. І сірі були двері.
І раптом нявкнув кольоровий кіт.
Залив чорнилом вирок на папері".
Яскравого всім дня! Не ведіться на сірі будні", - написала Лілія.
Шанувальники не могли не відзначити, що позитивні слова зараз як ніколи потрібні. А також вкотре захопитися умінням Ребрик складати надихаючі образи від а до я.
Раніше Лілія демонструвала образи, які підійдуть для святкової вечірки. А також розповіла про традиції в сім'ї.