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В еко-шубі і грубих черевиках: Лілія Ребрик викликала захват стильним луком total white

Автор: Lite

Лілія Ребрик, яку нерідко називають однією з найбільш модних зірок українського шоу-бізнесу, показала новий стильний образ. Телеведуча обрала вбрання в дусі екологічної моди. Вона приміряла білу довгу шубу з еко-хутра, білу спідницю і джемпер. Доповнили бездоганний лк світло-сірий шарф і укорочені черевики на масивній підошві.

Лілія позує посеред вулиці, з посмішкою дивлячись вдалину. Виглядає мама двох чарівних дочок умиротвореною і щасливою. В підтвердження тому говорять і слова, якими вона підписала знімок. Стильний образ вона супроводила рядками української поетеси Ліни Костенко.


Лілія в новому образі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Чомусь згадався вірш Ліни Костенко)))
"...Був сірий день. І сірий був сусід.
І сірий стіл. І сірі були двері.
І раптом нявкнув кольоровий кіт.
Залив чорнилом вирок на папері".
Яскравого всім дня! Не ведіться на сірі будні", - написала Лілія.

Шанувальники не могли не відзначити, що позитивні слова зараз як ніколи потрібні. А також вкотре захопитися умінням Ребрик складати надихаючі образи від а до я.

Раніше Лілія демонструвала образи, які підійдуть для святкової вечірки. А також розповіла про традиції в сім'ї.

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Новини України Лілія Ребрикактрисаведущая