Елегантна класика: Олена Зеленська в стильному облягаючому костюмі прибула в Париж

Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною прибув з робочим візитом до Франції. Як повідомлялося раніше , президент України зустрінеться з французьким президентом Еммануелем Макроном. Також планується мітинг перших леді: Олени Зеленської і Бріджит Макрон.

У мережі вже з'явилися перші кадри, на яких можна розглянути і новий образ як завжди стильної Олени Зеленської.

Володимир та Олена Зеленські (відео: instagram.com/olenazelenska_official)

Олена спустилася по трапу літака в елегантному костюмі приглушеного бежевого відтінку. Образ склали довга спідниця і приталений жакет з V-подібним вирізом, доповнений накладними кишенями і тонким ремінцем на талії. Таке вбрання відмінно підкреслило стрункість дружини президента і зробило образ неймовірно жіночним.

Володимир і Олена Зеленскькі прибули в Париж (фото: instagram.com/olenazelenska_official) Володимир і Олена Зеленскькі прибули в Париж (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Взуття Зеленська вибрала в тон всьому образу: світло-коричневі туфлі на підборах. В руках вона тримала темні сонцезахисні окуляри, а також не забула про головний аксесуар останніх пари років - захисну маску. Також їх аксесуарів вона підібрала свої улюблені сережки-пуссети. Останній штрих - об'ємна укладка і легкий макіяж в приглушених тонах.