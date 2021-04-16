Элегантная классика: Елена Зеленская в стильном облегающем костюме прибыла в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой прибыл с рабочим визитом во Францию. Как сообщалось ранее , президент Украины встретится с французским президентом Эммануэлем Макроном. Также планируется митинг первых леди: Елены Зеленской и Брижит Макрон.

В сети уже появились первые кадры, на которых можно рассмотреть и новый образ как всегда стильной Елены Зеленской.

Владимир и Елена Зеленские (видео: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена спустилась по трапу самолета в элегантном костюме приглушенного бежевого оттенка. Образ составили длинная юбка и приталенный жакет с V-образным вырезом, дополненный накладными карманами и тонким ремешком на талии. Такой наряд отлично подчеркнул стройность супруги президента и сделал образ невероятно женственным.

Елена Зеленская во Франции (фото: instagram.com/uafirstlady) Елена Зеленская во Франции (фото: instagram.com/uafirstlady)

Обувь Зеленская выбрала в тон всему образу: светло-коричневые туфли на каблуках. В руках она держала темные солнцезащитные очки, а также не забыла про главный аксессуар последних пары лет - защитную маску. Также их аксессуаров она подобрала свои любимые серьги-пусеты. Последний штрих - объемная укладка и легкий макияж в приглушенных тонах.