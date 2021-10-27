Олена Зеленська в елегантному костюмі з'явилася в унікальному проекті для Vogue Україна

Фото і відео з'явилися на сторінці Vogue в Instagram і на сайті журналу.

Олена Зеленська завжди підтримує благодійні проекти, і "Без бар'єрів" став для неї особливим. За словами першої леді, вона надихається паралімпійцями, тому що їх силі духу може позаздрити не тілики пересічний громадянин, а й будь-який спортсмен.

Олена Зеленська в новому проекті (фото: instagram.com/vogue_ukraine)

"Безбар'єрність - лише один з проектів, але найбільш емоційно значущий для мене. Він глобальний, здавалося б - непідйомний; але, незважаючи ні на що, мені хочеться зробити якомога більше", - каже дружина президента України.

Для зйомки Олені підібрали стильний образ в світлих тонах, який перегукувався по стилю з одягом інших героїв. Біла блузка з бантом, пишна спідниця і жакет були доповнені елегантними човниками. Завершили лук укладка на один бік і легкий макіяж.

"Паралімпійці - люди, у яких об'єктивно складне життя, - стають для українців прикладом і надихають вірити в себе і прагнути до кращого. Що може зробити кожен з нас, щоб життя людей з інвалідністю стало простіше?", - розповідає про своє враження Зеленська.