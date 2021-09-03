Робить більш стрункою: Олена Зеленська захопила фігурою в модному брючному костюмі

"Говорити про конкретні зміни в питаннях інклюзії та безбар’єрності завжди складно. Гарним прикладом рівних можливостей отримання освіти для всіх осіб, незалежно від расової, національної, релігійної приналежності, є Стенфордський університет. Його було засновано в 1885 році. При університеті створено спеціальний Департамент з питань різноманіття та рівних можливостей, який забезпечує рівний доступ студентів і викладачів з інвалідністю та інклюзію. Мала плідну дискусію з керівництвом Департаменту на ці теми.



Мені імпонує індивідуальний підхід до кожного студента, який застосовують у цьому закладі. Ми в Україні часто уніфікуємо підходи в освіті, а сьогодні я почула про інший варіант, який працює для понад 3 тисяч студентів Стенфордського університету.

Навчальний план складається окремо для кожного студента. В університеті є доступні класи, забезпечується переклад лекцій жестовою мовою. Працюють асистенти, які конвертують текст: збільшують, оцифровують, передають шрифтом Брайля. Студенти мають змогу завантажити в спеціальну систему свої медичні довідки та додати конкретний запит щодо індивідуального варіанту отримання освітніх послуг.



Все це може бути і в українських вишах. Кожен студент має право на доступну освіту. Сподіваюся, що і в Україні зовсім скоро відбудуться зміни у ставленні до інклюзивної освіти як у наших головах, так і в конкретних вчинках", - розповіла Олена.

Олена Зеленська в новому образі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На знімках вона позує в стильному костюмі, який склали піджак з накладними кишенями на грудях і тонким ременем на талії. А також укорочені штани зі стрілками. Таке поєднання візуально подовжило ноги, а також зробило силует більш тонким. Олена підібрала собі великі сережки, а також прихопила сонцезахисні окуляри. Вийшло дуже стильно!