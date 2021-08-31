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Олена Зеленська прибула в США в небесно-блакитному костюмі від українського бренду

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США, Вівторок 31 серпня 2021 13:11
Олена Зеленська прибула в США в небесно-блакитному костюмі від українського бренду Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: RBC.UA

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська прибули з офіційним візитом до США.

У своєму блозі перша леді показала перший образ, а також розповіла про плани на найближчі дні.

"Прибули в США з робочим візитом Володимира. Попереду - насичена програма: запуск аудіогіду українською мовою в садибі першого Президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон і зустріч з жінками Power women, відкриття "Українського дому", відвідування Музею Голокосту, робочі зустрічі в Стенфордському університеті і в управлінні освіти Сан-Франциско, візит в художню галерею De Young і багато іншого. Кожна подія цих активних днів - можливості, перспективи та взаємообмін для США та України. Впевнена, що завдяки "м'якій силі" культурної дипломатії ми станемо ще ближче, а наш зв'язок посилиться", - поділилася Олена з фоловерами.

Олена Зеленська прибула в США в небесно-блакитному костюмі від українського брендуВолодимир і Олена Зеленські в США (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

На фото вона відображена при виході з літака. Олена одягла небесного відтінку піджак і брюки від одного зі своїх улюблених українських брендів Six Юлії Богдан і доповнила його стильними лаконічними прикрасами з перлів. Волосся першої леді було зібране в низьку укладку, а макіяж виконаний в нейтральних тонах. В руках Олена тримала букет з яскраво-жовтих квітів. Завдяки такому поєднанню лук вийшов майже в національному стилі.

"Прекрасна", "Красивий букет", "Справжня перша леді", "Неповторна", - захоплюються багато шанувальників Олени в мережі.

Раніше ми писали про два бездоганних образи Зеленської, які вона показала на День незалежності України.

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