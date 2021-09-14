Ельза Хоск показала, як носити білу сорочку цієї осені: просто і стильно

Ельза Хоск вже показала шанувальникам масу стильних образів: від повсякденних до розкішних вечірніх. Цього разу молода мама обрала вічну класику - білу сорочку, яку обіграла легко і стильно за допомогою трендових речей сезону.

Ельза одягла білий крихітний топ, який підкреслив її залізний прес. А також сині джинси з високою посадкою, розкльошені від стегна. Завершили аутфіт біла бейсболка з червоним написом і спортивне взуття. Такий простий і стильний лук цілком можна носити і зараз, поки погода дозволяє. Беремо на замітку!

Ельза Хоск в новому образі (фото: instagram.com/hoskelsa)