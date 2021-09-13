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Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021

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Венеція, Понеділок 13 вересня 2021 19:34
Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021 Венеціанський кінофестиваль 2021, зірки (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Венеціанський кінофестиваль, який проходив з 1 по 11 вересня, зібрав зіркових гостей з усього світу. На червоній килимовій доріжці блищали актриси, моделі і найвідоміші персони зі світу кіно, шоу-бізнесу та моди.

Пропонуємо помилуватися найяскравішими образами, які за 10 днів стали і найбільш обговорюваними.

Венеціанський кінофестиваль - одна з найбільш очікуваних подій у світі кіно. А тому до події зірки готуються особливо ретельно. Багато образів в цьому році створювалися заздалегідь і буквально "підлаштовувалися" під власниць.

Наприклад, "голе" плаття актриси і співачки Зендаї Balmain виліпив по її фігурі. Спочатку був зроблений зліпок бездоганного торсу дівчини, а потім по ньому вирізаний каркас з щільної шкіри. Дженніфер Лопес стилісти немов ненароком перетворили на "наречену" Бена Аффлека, який йшов поруч у чорному смокінгу. Білосніжна сукня з силуетом "русалка" ідеально вписалася в парний образ, який продемонстрували закохані. Як відомо, Дженніфер і Бен викликали фурор і отримали негласне звання короля і королеви червоної доріжки.

А ось популярний фешн-блогер і світська левиця Леоні Ханне обрала сукню з лимонно-жовтого тюлю, яка створена в колаборації з українським брендом вечірньої моди Milla. Дівчина відома своїми фантазійними виходами, але тут перевершила себе, втіливши образ казкової принцеси.

Багато зірок немов вирішили довести свій статус вічно молодих. Для Пенелопи Крус створили кілька образів, які підкреслили її струнку фігуру. А Демі Мур і зовсім оголила ідеальний прес... Так що подивитися точно є на що! Пропонуємо ще раз зануритися в атмосферу Венеціанського фестивалю і помилуватися найрозкішнішими вбраннями.

Нагадаємо, головний приз - "Золотий лев" дістався француженці Одрі Диван, що екранізувала роман L'événement Анни Ерно.

Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021Маріякарла Босконо (фото: Getty Images) Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021Зендая (фото: Getty Images)Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021Дакота Джонсон (фото: Getty Images)Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021Демі Мур (фото: Getty Images)Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021Джессіка Честейн (фото: Getty Images)Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021Пенелопа Крус (фото: Getty Images) Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images) Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021Барбара Палвін (фото: Getty Images)Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021Леоні Ханне (фото: Getty Images)

Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021Дженніфер лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Раніше ми писали, як пропонує носити цієї осені легінси і ультрамодний піджак ікона стилю Ельза Хоск.

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Венецианский кинофестиваль Шоу-бізнес Дженніфер Лопес Деми Мур
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