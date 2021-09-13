Топ-10 найрозкішніших образів Венеціанського кінофестивалю 2021

Венеціанський кінофестиваль, який проходив з 1 по 11 вересня, зібрав зіркових гостей з усього світу. На червоній килимовій доріжці блищали актриси, моделі і найвідоміші персони зі світу кіно, шоу-бізнесу та моди.

Венеціанський кінофестиваль - одна з найбільш очікуваних подій у світі кіно. А тому до події зірки готуються особливо ретельно. Багато образів в цьому році створювалися заздалегідь і буквально "підлаштовувалися" під власниць.

Наприклад, "голе" плаття актриси і співачки Зендаї Balmain виліпив по її фігурі. Спочатку був зроблений зліпок бездоганного торсу дівчини, а потім по ньому вирізаний каркас з щільної шкіри. Дженніфер Лопес стилісти немов ненароком перетворили на "наречену" Бена Аффлека, який йшов поруч у чорному смокінгу. Білосніжна сукня з силуетом "русалка" ідеально вписалася в парний образ, який продемонстрували закохані. Як відомо, Дженніфер і Бен викликали фурор і отримали негласне звання короля і королеви червоної доріжки.

А ось популярний фешн-блогер і світська левиця Леоні Ханне обрала сукню з лимонно-жовтого тюлю, яка створена в колаборації з українським брендом вечірньої моди Milla. Дівчина відома своїми фантазійними виходами, але тут перевершила себе, втіливши образ казкової принцеси.

Багато зірок немов вирішили довести свій статус вічно молодих. Для Пенелопи Крус створили кілька образів, які підкреслили її струнку фігуру. А Демі Мур і зовсім оголила ідеальний прес... Так що подивитися точно є на що! Пропонуємо ще раз зануритися в атмосферу Венеціанського фестивалю і помилуватися найрозкішнішими вбраннями.

Нагадаємо, головний приз - "Золотий лев" дістався француженці Одрі Диван, що екранізувала роман L'événement Анни Ерно.

Маріякарла Босконо (фото: Getty Images) Зендая (фото: Getty Images) Дакота Джонсон (фото: Getty Images) Демі Мур (фото: Getty Images) Джессіка Честейн (фото: Getty Images) Пенелопа Крус (фото: Getty Images) Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images) Барбара Палвін (фото: Getty Images) Леоні Ханне (фото: Getty Images)

Дженніфер лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)