Емілі Ратаковскі і Ріанна демонструють наймодніший принт цієї весни

На цьому тижні відразу кілька знаменитостей продемонстрували, що анімалістичний принт в тренді.

Як і з чим його носити, показують Емілі Ратаковскі і Ріанна.

Емілі Ратаковскі продемонструвала пальто з леопардовим принтом під час шоу Michael Kors. У поєднанні з укороченим жакетом, міні-спідницею і човниками воно виглядало незвично і стильно. А слідом вона була помічена в Нью-Йорку в тренчі Proenza Schouler в одязі іншого забарвлення – тигрового.

Кампанію Емілі по поверненню тваринного принта підтримала і майбутня мама –Ріанна. Співачка засвітилася в Нью-Йорку в хутряній куртці з "леопардом". Її вихід став доказом, що під час вагітності можна і потрібно одягатися яскраво і незвично.