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Емілі Ратаковскі і Ріанна демонструють наймодніший принт цієї весни

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Субота 19 лютого 2022 08:34
Емілі Ратаковскі і Ріанна демонструють наймодніший принт цієї весни Ріанна обожнює цей принт (фото: instagram.com/badgalriri)
Автор: Ольга Турчанікова

На цьому тижні відразу кілька знаменитостей продемонстрували, що анімалістичний принт в тренді.

Як і з чим його носити, показують Емілі Ратаковскі і Ріанна.

Емілі Ратаковскі продемонструвала пальто з леопардовим принтом під час шоу Michael Kors. У поєднанні з укороченим жакетом, міні-спідницею і човниками воно виглядало незвично і стильно. А слідом вона була помічена в Нью-Йорку в тренчі Proenza Schouler в одязі іншого забарвлення – тигрового.

Кампанію Емілі по поверненню тваринного принта підтримала і майбутня мама –Ріанна. Співачка засвітилася в Нью-Йорку в хутряній куртці з "леопардом". Її вихід став доказом, що під час вагітності можна і потрібно одягатися яскраво і незвично.

Також дивіться на незвичайний Instagram-акаунт, де герої "Ейфорії" стали ляльками Barbie.

Раніше ми показували топ-5 ультрамодних речей з гардеробу вагітної Ріанни.

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