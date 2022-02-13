Відверті топи і вінтажні підвіски: топ-5 ультрамодних речей з гардеробу вагітної Ріанни

Багато вагітних знаменитостей так щасливі своїм статусом майбутніх мам, що просто не можуть стриматися від його публічної демонстрації. Не стала винятком і Ріанна, яка і до цього славилася епатажними вбраннями.

33-річна зірка активно включилася в складання вагітних луків, використовуючи всю свою фантазію. Якщо придивитися до гардеробу співачки, можна виділити кілька тенденцій, які можна сміливо переймати у визнаної ікони стилю.

Відверті топи

Починаючи з фотосесії в рожевому пуховику Chanel, одягнутому на голе тіло, Ріанна дала зрозуміти, що має намір демонструвати своє тіло. За останні дні бізнесвумен вже встигла одягнути два відвертих топа: Jean Paul Gaultier зі шнурівкою і Roberto Cavalli з колекції 2000 року. Пам'ятаючи про мікротопи Jacquemus, від яких божеволіли всі модниці останній рік, тренд не здає позицій.

Ріанна відразу ж стала оголювати живіт (фото: instagram.com/badgalriri)

Вінтажні речі

Пристрасть Ріанни до вінтажу відбилася також і у виборі аксесуарів. Зірка просто підірвала мережу підвіскою у вигляді хреста Christian Lacroix 1980-х, а при останньому виході в світ одягла безліч золотих прикрас з колекцій минулих років. На додаток прихопивши вінтажну кепку saddle bag Dior з деніму.

Аксесуари співачки завжди привертають увагу (фото: instagram.com/badgalriri)

Джинси з низькою посадкою

Джинси з низькою посадкою повернулися в моду якраз до речі для Ріанни: кращого одягу, щоб показувати вагітний животик, не придумаєш. Вибір коханої A$AP Rocky – ультрамодні рвані, а також класичні прямі.

Оверсайз

Спочатку Ріанна використовувала оверсайз-речі, щоб приховати вагітність. А після стала носити в комплекті з сексі-топами, щоб вигідно підкреслити животик. У всіх випадках на спокусливою знаменитості вони виглядають грандіозно.

Ріанна вибирає оверсайз на всі випадки життя (фото: instagram.com/badgalriri)

Витончене взуття

Ріанна не стала робити ставку на комфорт навіть під час вагітності. Незважаючи на те що тренд носити спортивне взуття до всього, як і раніше, актуальний, вона вибирає вишукані човники на шпильках і витончені босоніжки. І нам це подобається!

Взуття робить образ неймовірно жіночним (фото: instagram.com/badgalriri)