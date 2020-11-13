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Це Голлівуд: Наталя Могилевська показала, як модно носити сорочку-оверсайз

Автор: Lite

Наталя Могилевська в стильному образі підкорила фанатів

Наталя Могилевська обожнює змінювати образи й перевтілюватися і на сцені, і в житті. Так нещодавно зірка показала, що не боїться експериментів із зовнішністю, перефарбувавшись у яскраву блондинку. А ще Наталія щедро ділиться з шанувальниками сонячними знімками, часто - пікантними: нещодавно вона показала фото в стильному платті-халаті з відвертим декольте, яке прикриває розсип прикрас, золоті кулони відмінно поєднуються з новим кольором волосся. Фолловери були в захваті.

Втім, Наталя любить не тільки гарячі образи, а й стильні стріт-луки без натяку на сексуальність. Наприклад, нещодавно співачка опублікувала в Instagram лук в трендовій сорочці-оверсайз і спідницею нижче коліна оранжевого кольору. Очевидно, фото зроблені за гарної погоди. Волосся Наталія зібрала в стильний пучок. Шкіряна сумка, величезні чорні окуляри - шанувальники зірки вирішили, що їй - пряма дорога в Голлівуд.

Наталя Могилевська пропонує не мерзнути (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

"Не мерзнете? В цьому році осінь видалася неймовірно теплою, а вже сьогодні почалися холоди. Але я пропоную продовжити осінньо-теплий настрій - і весь тиждень буду ділитися з вами результатом нашої нової фотосесії. На фото зовсім немає золотою і червоною листя, але красиві, стильні і легкі образи - все те, від чого не хочеться відмовлятися і ховати в пуховики", - написала Наталя.

"Це Голлівуд", "Клас, неймовірна красуня!", "Стильно, захоплююся", "Красуня", - не шкодували слів для компліментів фолловери зірки.

Нагадаємо, Влад Яма нещодавно розповів про свої почуття до Наталі Могилевської під час їх участі у "Танцях з зірками".

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