Це тіло! Кім Кардашьян блиснула розкішними сідницями у відвертому бікіні

Кім Кардашьян обожнює пляжні образи, які допомагають показати її тіло у всій красі. Цього разу 40-річна красуня зробив акцент на своїх знаменитих сідницях, примірявши крихітне бікіні.

Спекотні фото біля басейну, які Кім приурочила до святкування 225 мільйонів користувачів її Instagram, підкорили її фоловерів.

Кім Кардашьян обрала крихітне класичне чорне бікіні, яке підкреслило її знамениті форми. Зірка позує на шезлонгу на тлі розкішного гірського пейзажу, а також не менш розкішного басейну. З аксесуарів Кім додала тільки сонцезахисні окуляри. Виглядає одна з найзнаменитіших у світі теледів, як завжди, шикарно: засмагла шкіра, розпущене довге волосся, що спускається нижче пояса, і, звичайно ж, апетитні форми.

Кім Кардашьян в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Всі деталі разом звели фанатів з розуму: "Вау", "Вогонь", "Це тіло!", "Не можу намилуватися", "Ти найкрасивіша на світі", "Одержимий тобою", - пишуть вони.