Це тренд: яке плаття є в гардеробі всіх королівських осіб - від Кейт Міддлтон до принцеси Діани

Королева Летиція

Сукня з вертикальними смугами робить модельну фігуру королеви Летиції зорово ще стрункішою. А паєтки додають йому урочистості. До того вони так заманливо перегукуються з блискітками на повіках.

Принцеса Беатріс

Старша дочка герцога Йоркського вибрала облягаючу вечірню сукню на одне плече з розсипами паєток, яку доповнила сірим клатчем і браслетами.

Кейт Міддлтон

Останнім часом Кейт регулярно з'являється в розшитих паєтками сукнях. Але цей образ зробило її буквально зіркою вечора.

Кітті Спенсер

Племінниця принцеси Діани - справжня ікона стилю і амбасадор Dolce&Gabbana - регулярно демонструє свою любов до паєток.

Меган Маркл

Меган любить класичні образи, але від паєток відмовитися також не змогла. Блискучий топ з білим квітковим малюнком став вдалим доповненням до лаконічної спідниці.

Принцсесса Діана

Блискучий у всіх сенсах образ Леді Ді - доказ, що з паєтками неможливо перестаратися. А дорогоцінне кольє тільки додає образу лиску.