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Fashion-фотограф розкрила українкам секрет вдалого кадру: це дуже допоможе

Новость на русском → Київ, Четвер 03 грудня 2020 12:56
Fashion-фотограф розкрила українкам секрет вдалого кадру: це дуже допоможе Секрет вдалого кадру від fashion-фотографа Соні Плакидюк (фото: instagram.com/moi_sofism)
Автор: Lite

Експерт модельного реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк знає про красиву фотографію все. Адже це те, чим вона займається все життя. Потрапити на фотосесію до неї мріє чи не кожна українка.

Правда, найчастіше сьогодні це вдається або топовим українським артистам – Насті Каменських, Олі Поляковій, Даші Астаф'євій та іншим, або учасницям шоу, яке Новий канал показує по понеділках.

А з рештою Соня з радістю поділилася головним секретом вдалого фото. Ці поради, до слова, допоможуть вам зробити фото біля ялинки самими крутими!

"Перед тим, як фотографуватися, уважно роздивіться себе у дзеркалі: запам'ятайте вигідні ракурси і вираз обличчя – це добряче допоможе і на професійній зйомці, і при груповому фото на якомусь милому серцю івенті", – розповіла Соня в інтерв'ю журналу "Добрі поради".

А ще, щоб добре виглядати не тільки в кадрі, але і в повсякденному житті, необхідно розібратися в собі й подолати комплекси.

"Я, наприклад, приймаю те, з чим нічого не можна зробити, і нескінченно намагаюся поліпшити те, що підлягає поліпшенню (в рамках розумного, звісно). Нерозумно, наприклад, страждати все життя з приводу зросту, який ніяк не зміниш, але не намагатися лікувати шкіру і скидати зайву вагу, якщо вона заважає", – поділилася експерт модельного реаліті.

Fashion-фотограф розкрила українкам секрет вдалого кадру: це дуже допоможе

Fashion-фотограф розкрила українкам секрет вдалого кадру: це дуже допоможеFashion-фотограф розкрила українкам секрет вдалого кадру: це дуже допоможеFashion-фотограф розкрила українкам секрет вдалого кадру: це дуже допоможе

Соня Плакидюк (фото: instagram.com/moi_sofism)

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