Шкіряна, шовкова, в клітку: Андрій Тан розповів, які спідниці модно носити цієї зими

Які купувати, які залишити в магазині

Український дизайнер андре Тан вже показав на конкретних прикладах, які светри варто носити взимку 2020/21, а які краще залишити в минулих сезонах.

А ось яку спідницю вибрати? Виявляється, на все, що висить у магазинах, варто уваги і вже тим більше покупки. У своєму мікроблозі дизайнер показав на конкретних прикладах, яким моделям "дати зелене світло, а яким "червоний".

"Як дизайнер, свою першу спідницю я пошив у 10 років на курсах крою та шиття. Як зараз пам'ятаю, це була спідниця "Татьянка" на кокетці для моєї сестри. Взагалі, я за жіночність, стиль і красу. А спідниця - це три в одному! Ну і звичайно ж, це магніт для чоловічих поглядів.

Яку вибрати спідницю цієї зими?

Шкіряну

Коротка шкіряна спідниця зіграє з вами злий жарт. А от довжина міді універсальна і практична. Запевняю: без неї вам не можна виходити з дому!

Шовкову

Використовувати цей елемент гардеробу можна не тільки влітку! Шовк круто виглядає з вовняним светром за рахунок гри фактур. Ось тільки довжина й крій шовкової спідниці не повинні нагадувати вашу нічну сорочку.

В клітку

Це просто фаворит цієї зими! Так як варіантів клітини просто маса, ви повинні вибрати той, який допоможе продемонструвати вашу персоналиті.

Трикотажну

Вона універсальна: її легко вписати в базовий гардероб і поєднувати як з офісними сорочками, так і з гольфами з високим коміром. Тільки відмовтеся від занадто тонкого трикотажу, він буде створювати некрасиві складки.

Плісе

Складки в цій спідниці компенсують відсутність талії. В комплектах тотал лук вона додасть контрасту фактурами. Скажіть "ні" негарним обтягуючим резинкам і дивним блискучим тканинам!", - порадив Андре.

Андре Тан вважає, що спідниця - це жіночно (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

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