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Ці форми! Ріанна в екстремальному міні продемонструвала розкішне тіло

Автор: Lite

33-річна співачка і бізнесвумен Ріанна не так часто ділиться своїми фото в особистому блозі. Але зате коли робить пост, мережа не може надивитися.

Днями в її блозі Instagram з'явилися нові фото у спокусливому образі.

Ріанна позує у в'язаній міні-сукні, сидячи на кріслі. Відверту сукню доповнили не менш відверті пози, завдяки чому розкішні форми співачки постали у всій красі. Образ зірки барбадоського походження доповнили босоніжки на високих підборах, а також кілька браслетів і кілець. На окрему увагу заслуговує зачіска співачки.

Ріанна в новому образі (фото: instagram.com/badgalriri)

Цього разу Ріанна, яка обожнює експерименти зі стилем і не любить одноманітності, зробила собі вузли банту. Ця традиційна жіноча зачіска південноафриканських племен додала луку зухвалу і сексуальну нотку.

"Найгарячіша!", "Сяюча королева", "Ти просто світишся", "Ох, це тіло", "Так до біса мило", "Перехоплює подих", "Чудова", "Одна-єдина і неповторна", - такими компліментами нагородили зірку шанувальники.

Раніше Ріанна похвалилася своєю фігурою у відвертому купальнику.

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