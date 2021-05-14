Ці форми! Ріанна в екстремальному міні продемонструвала розкішне тіло

Ріанна позує у в'язаній міні-сукні, сидячи на кріслі. Відверту сукню доповнили не менш відверті пози, завдяки чому розкішні форми співачки постали у всій красі. Образ зірки барбадоського походження доповнили босоніжки на високих підборах, а також кілька браслетів і кілець. На окрему увагу заслуговує зачіска співачки.

Ріанна в новому образі (фото: instagram.com/badgalriri)

Цього разу Ріанна, яка обожнює експерименти зі стилем і не любить одноманітності, зробила собі вузли банту. Ця традиційна жіноча зачіска південноафриканських племен додала луку зухвалу і сексуальну нотку.

"Найгарячіша!", "Сяюча королева", "Ти просто світишся", "Ох, це тіло", "Так до біса мило", "Перехоплює подих", "Чудова", "Одна-єдина і неповторна", - такими компліментами нагородили зірку шанувальники.