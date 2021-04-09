Гід по наймодніших сумках 2021: стиліст показала, які моделі варто вибирати

Вибір сумки може стати справжньою проблемою, якщо не знаєш, на що орієнтуватися: моделей і брендів безліч! Якщо хочеться, щоб сумка була в тренді, варто прислухатися до порад професіонала.

Стиліст Ксенія Господінова зібрала особистий гід по сумках і поділилася ним в Instagram .

"2021 впевнено диктує нам новинки моди, і я готова поділитися з вами топ It-сумок року", - написала Ксенія в своєму мікроблозі і поділилася колажами моделей, на які варто орієнтуватися при виборі своєї сумки.

Інфлюєнсери обирають наймодніші сумки (фото: instagram.com/josefinehj)

Топ моделей сумок 2021

Сумка шоппер

У новому сезоні тренд на практичність не знижує обертів - і модні і місткі сумки-шопери представлені практично у кожного бренду. У 2021 моделі можуть бути різними: від простих форм і мінімалістського дизайну до сумок, прикрашених вишивкою, заклепками і кишенями.

Приклади сумок

Сумка-хобо

Тренд на сумки-бродяга явно розрахований на довгий час. Такі деталі як: плетена шкіра, бахрома, цікаві карабіни, заклепки і масивні пряжки з логотипом і роблять їх чарівними.

Сумка з короткою ручкою

Ніщо не виглядає більш підходящим на роль головного жіночого аксесуара, ніж міцна сумка з короткою верхньою ручкою. Ідеальний для повсякденного життя варіант, що поєднує в собі практичність і елегантність.

Вінтажні моделі

Модні тенденції 50-80-х повернулися в колекції сучасних дизайнерів, таких, як Christian Dior, Fendi і Chanel, цього року в їх колекціях було чимало жіночних і чарівних моделей.

Приклади сумок (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova/)

Наймодніші сумки 2021 (фото: instagram.com/josefinehj)

Сумка-багет

Поява сумки-багета у світовому середовищі модниць викликало справжній ажіотаж. Сумка-багет - невеликий аксесуар, має витягнуту форму зі злегка закругленими краями. Обсяг сумки дозволяє розмістити всередині не тільки дзеркальце і пудреницю, але і гаманець, телефон, а також невелику косметичку.

Сумка-пельмень

Сумка-пельмень один з найбільш затребуваних аксесуарів 2021 року, який послужить акцентной базою ще не один сезон. Для повсякденних образів можна скористатися сумочкою чорного або білого кольору, а для вечірнього образу допоможуть золоті і срібні варіанти.

Минодьер

Маленька сумочка, що має жорстку основу і оригінальну форму. Як правило, минодьер - це вечірня сумочка, оскільки відрізняється багатим декором і багатою обробкою.

Приклади сумок (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova/)

Бананка

Стильним аксесуаром для вас стане модна сумка-бананка, альтернативний варіант класичної сумки. Зараз бананку модно носити не тільки на поясі, але і через плече.