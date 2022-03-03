Головний редактор українського Vogue звернувся до друзів і фоловерів в Росії: не залишайтеся осторонь!

У пості він розповів про своє життя, підкресливши ключові моменти допомоги саме від українських колег.

"Мене звуть Філіп Власов. Я – головний редактор українського Vogue. Це звернення до моїх друзів, знайомих і фоловерів в Росії.

Я народився в Україні, в Севастополі, але у мене громадянство Російської Федерації. Я прожив в Україні, в Києві, в цілому років сім, і був вільний і щасливий тут як ніде. Це право на щастя у мене і у мільйонів інших людей, українців та іноземців, які проживали в Україні, відібрала держава, чиїм громадянином я є. Мене тут ні в чому не ущемляли, поважали і любили, і я вільно говорив російською мовою в будь-якій частині країни. Коли біля мого будинку в Києві стали падати російські снаряди, мені довелося бігти. І в цьому мені допомогли мої українські друзі – вони вивезли мене на своєму авто. А нам, у свою чергу, допомогли молдавани, румуни, угорці та поляки.

Якщо ви думаєте, що вам варто просто перечекати, і все закінчиться – це не так. Українці стоятимуть на смерть за свою батьківщину. По дорозі в Західну Європу я по всій країні спостерігав незліченну безліч мирних жителів, що копають траншеї. Це не закінчиться швидко. Можливо, і ніколи на нашому віку. Це безглузде і нелюдське кровопролиття потрібно зупинити.

Будь ласка, не залишайтеся осторонь", – написав він.