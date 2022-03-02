ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

75-й Каннський кінофестиваль відмовився приймати делегацію Росії

Новость на русском →
Канни , Середа 02 березня 2022 10:31
75-й Каннський кінофестиваль відмовився приймати делегацію Росії Каннський кінофестиваль підтримав Україну (фото: instagram.com/festivaldecannes)
Автор: Ольга Турчанікова

Після вторгнення Росії на територію України багато зарубіжних організацій зі сфери мистецтва і культури стали відмовлятися від співпраці в РФ і масово скасовувати заходи.

Про своє рішення не проводити концерти вже заявили британська рок-група Franz Ferdinand 1, концерт якої був запланований 1 липня в Москві. Також групи The Killers і рок-музикант Іггі Поп не братимуть участі в московському фестивалі Park Live в липні.

Концерт американської групи Green Day, який повинен був відбутися на стадіоні "Відкриття Арена" в Москві 29-го травня, також скасований.

Крім цього, раніше стало відомо, що Росія не зможе взяти участь у музичному конкурсі "Євробачення-2022".

75-й Каннський кінофестиваль відмовився приймати делегацію Росії

Багато організацій відмовляються співпрацювати з Росією після вторгнення в Україну (фото: instagram.com/festivaldecannes)

Через війну з Україною найбільші американські студії Walt Disney, Sony і Warner Bros. призупинили прокат своїх фільмів в Росії. Так, Warner Bros. скасувала вихід "Бетмена", реліз якого був запланований на сьогодні, 2 березня. А Walt Disney оголосив, що не покаже "Я червонію" від Pixar.

Напередодні стало відомо, що Міжнародний Каннський кінофестиваль, який проходитиме з 17-го по 28-го травня, відмовився приймати офіційних представників з Росії.

"Оргкомітет фестивалю вирішив, що не буде приймати офіційні делегації або представників, пов'язаних з російським урядом, до тих пір, поки напад не припиниться на умовах, які задовольнять інтереси українського народу", – йдеться в офіційній заяві.

Днями також Федерація високої моди висловила підтримку Україні.

Раніше український Vogue закликав світові будинки моди зупинити експорт до Росії.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
STYLER
Психолог розповіла, як заснути в умовах постійної тривоги
Психолог розповіла, як заснути в умовах постійної тривоги