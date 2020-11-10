Спокуслива завжди: Емілі Ратаковскі підкреслила вагітний живіт відвертим одягом
Модель як завжди епатажна
Емілі Ратаковскі не так давно оголосила світові про свою вагітность. Тепер модель не втрачає можливості підкреслити її за допомогою всіх доступних їй методів. І найдієвіший - вбрання. Модель і власниця власного бізнесу намагається вибирати одяг, який продемонструє її животик і округлі форми. Виходить як завжди стильно і дещо епатажно.
Новий образ Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Цього разу Емілі сфотографували під час прогулянки. Перед папарацці вона постала в джинсах з низькою посадкою і кроп-топі, які по максимуму оголили животик вагітної зірки. Зверху вона накинула кофту з м'якого трикотажу, а на ноги взула білі кеди. Аксесуари - вічний супутник Ратаковскі - були передбачувані: сонцезахисні окуляри і маска. Дівчина також одягла великий золотистий годинник на зап'ястя. В руках красуня тримала склянку з чаєм матча - цей напій набирає популярність серед знаменитостей. Так, ще одна його любителька - британська модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі - постійно демонструє його в своєму блозі.
Емілі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)
Раніше також Емілі запостила ніжне фото з коханим чоловіком. Себастьян цілує вагітну Ратаковскі в живіт, нахилившись до неї. Як раніше писали ЗМІ, пара вирішила не дізнаватися стать дитини, так як вважає, що зі своєю статтю вона повинна визначитися самостійно, коли підросте.
Раніше модель вийшла у світ в спокусливій сукні з вирізами на животі.