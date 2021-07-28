Гаряче! Хейлі Бібер підірвала мережу ідеальною фігурою в спокусливій вечірній сукні

27-річний Джастін Бібер і його дружина, 24-річна Хейлі, знову стали головними зірками світських хронік. Пара провела арт-аукціон, вибравши для події стильні та елегантні образи.

Хейлі останнім часом любить підкреслювати свою ідеальну фігуру, вибираючи максимально відверті вбрання. Цього разу дівчина одягла вишукану і спокусливу чорну сукню Alessandra Rich з рукавами-ліхтариками, шлейфом і мереживними напівпрозорими вставками до самих стегон. Доповнили образ прикраси з діамантами, а також висока зачіска і бездоганний макіяж.

Хейлі та Джастін Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)

Джастін, який зазвичай вибирає кежуал, цього разу теж одягнувся в класичний смокінг з метеликом. А тому пара виглядала неймовірно гармонійно. Подружжя не могло стримати своїх почуттів на людях, постійно обіймаючись. Варто відзначити, що співак намагався весь час демонструвати свою турботу про Хейлі. Дуже можливо, пара хотіла довести, що у них у відносинах все відмінно.

Справа в тому, що не так давно закохане подружжя потрапило в неприємний скандал. Так, в мережу потрапило відео, на якому Джастін, як здалося очевидцям, кричить на дружину. Хейлі навіть записала ролик, в якому заперечувала це і заступилася за чоловіка.