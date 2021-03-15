Греммі 2021: найяскравіші та найбільш безглузді вбрання на червоній доріжці

Класичні вечірні, спокусливі шкіряні, життєрадісні квіткові - яких тільки суконь не було на червоній доріжці однієї з найпрестижніших премій у світі! Здається, знаменитості вирішили по повній відірватися після затяжної зими і карантину.

Мабуть, головною зіркою церемонії тала Дуа Ліпа зі своїми трьома образами. Дівчина зуміла підкорити серця всіх модних видань і фанатів заходу. Також відмінно заявила про себе Бейонсе, яка до того ж стала тріумфатором за кількістю статуеток. У числі стильних зірок були і Ноа Сайрус зі своїм дизайнерським луком, Doja Cat в образі "Жар-птиці", а також як завжди оригінальна Біллі Айліш. Інші яскраві та стильні образи шукайте нижче.

Дуа Ліпа (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)

Doja Cat (фото: instagram.com/recordingacademy)

Ноа Сайрус (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)

Дебі Нова (фото: instagram.com/recordingacademy)

Megan Thee Stallion (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)

Біллі Айлиш (фото: instagram.com/recordingacademy; Getty Images)

Ліззо (фото: instagram.com/recordingacademy)

Бейонсе (фото: instagram.com/recordingacademy)

Що стосується неоднозначних луків, їм теж знайшлося місце на червоній доріжці. Тим не менш, зірки на тей зірки, щоб дати привід про себе говорити.

Фібі Бриджерс (фото: instagram.com/recordingacademy)

Ліззо (фото: instagram.com/recordingacademy)

CHIKA (фото: instagram.com/recordingacademy)