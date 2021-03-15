Греммі 2021: найяскравіші та найбільш безглузді вбрання на червоній доріжці

63-я церемонія Греммі стала по-справжньому грандіозною, незважаючи на пандемію. А можливо, саме завдяки їй: багато знаменитостей так скучили за виходами на червоні доріжки, що встигли поміняти за вечір кілька образів.
Милуємося найяскравішими і найбільш неоднозначними з них!
Класичні вечірні, спокусливі шкіряні, життєрадісні квіткові - яких тільки суконь не було на червоній доріжці однієї з найпрестижніших премій у світі! Здається, знаменитості вирішили по повній відірватися після затяжної зими і карантину.
Мабуть, головною зіркою церемонії тала Дуа Ліпа зі своїми трьома образами. Дівчина зуміла підкорити серця всіх модних видань і фанатів заходу. Також відмінно заявила про себе Бейонсе, яка до того ж стала тріумфатором за кількістю статуеток. У числі стильних зірок були і Ноа Сайрус зі своїм дизайнерським луком, Doja Cat в образі "Жар-птиці", а також як завжди оригінальна Біллі Айліш. Інші яскраві та стильні образи шукайте нижче.
Що стосується неоднозначних луків, їм теж знайшлося місце на червоній доріжці. Тим не менш, зірки на тей зірки, щоб дати привід про себе говорити.
Раніше ми писали, хто з чоловіків зумів виділитися стильним образом на церемонії.