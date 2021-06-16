ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Хіт літа 2021: стиліст показала, з чим найкраще поєднується кроп-топ

Новость на русском →
Середа 16 червня 2021 19:09
Хіт літа 2021: стиліст показала, з чим найкраще поєднується кроп-топ Кроп-топ підійде і для прохолодного вечора - з кофтою (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Кроп-топ - простіше кажучи, короткий топ, цього літа став справжнім хітом. Особливо полюбився він фешн-блогерам з Instagram.

Саме у них пропонує повчитися, як поєднувати цей вид одягу, стилістка Фаіла Еспібі.

У своєму Instagram вона зібрала формули, які можна використовувати при створенні власного лука.

Схеми і комбінації досить прості і дуже легкі у втіленні, якщо ви візьметеся їх повторити.

  • Формула 1. Кроп-топ + класичний брючний костюм - свіже прочитання консервативного образу.

Хіт літа 2021: стиліст показала, з чим найкраще поєднується кроп-топ

Формула 2. Кроп-топ + джинси + піджак - робоча формула на прохолодне літо.

Хіт літа 2021: стиліст показала, з чим найкраще поєднується кроп-топ

Формула 3. Кроп-топ + брюки палаццо - ох, вбивчий лук!

Хіт літа 2021: стиліст показала, з чим найкраще поєднується кроп-топ

Формула 4. Трикотажний кроп-топ + кардиган + джинси - думається мені, образ виключно для інсти. Не дуже практично, та й жарковато, напевно.

Хіт літа 2021: стиліст показала, з чим найкраще поєднується кроп-топ

Формула 5. Кроп-топ + спідниця на запах або з драпіруванням - вечірній сексі-вихід.

Хіт літа 2021: стиліст показала, з чим найкраще поєднується кроп-топ

Формула 6. Кроп-топ + спідниця міді з високим розрізом - ще одна інтригуюча комбінація.

Формула 7. Кроп-топ + міні-спідниця - провокаційне рішення, яке, втім прикрите другим шаром.

Формула 8. Кроп-топ + спідниця на запах довжини міді / максі - дуже курортна схема.

Базовий набір: стиліст розповіла, які речі взяти у відпустку, а що залишити вдома

Хіт літа 2021: стиліст показала, з чим найкраще поєднується кроп-топХіт літа 2021: стиліст показала, з чим найкраще поєднується кроп-топ

Формула 9. Кроп-топ + штани максимальної довжини + сорочка оверсайз - улюблена формула відомих модниць.

Хіт літа 2021: стиліст показала, з чим найкраще поєднується кроп-топ

Як носити кроп-топ влітку 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, які босоніжки не варто купувати на літо, вже не модно.

Читайте LITE в Google News
стиль мода стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну йде сильна спека: синоптик назвала дату
В Україну йде сильна спека: синоптик назвала дату