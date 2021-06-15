ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Базовий набір: стиліст розповіла, які речі взяти у відпустку, а що залишити вдома

Новость на русском →
Вівторок 15 червня 2021 15:11
Базовий набір: стиліст розповіла, які речі взяти у відпустку, а що залишити вдома Купальників потрібно взяти пару штук (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Коли починаєш збиратися у відпустку, зазвичай не знаєш, за що хапатися. У підсумку закидаєш в сумку занадто багато непотрібних речей, найпотрібніше залишається вдома - і в новому місці доводиться шукати магазин, щоб купити дешеві окуляри від сонця за мегависокою ціною. Знайомо?

Щоб так не вийшло цього разу, стиліст Олена Стайл зібрала список найнеобхідніших речей у відпустці і поділилася ним у своєму Instagram.

Базовий набір: стиліст розповіла, які речі взяти у відпустку, а що залишити вдома

При зборі у відпустку легко взяти купу непотрібного (фото: instagram.com/hoskelsa)

Якщо ви їдете або летите відпочивати цього літа на море, то ось мої рекомендації:

  • Купальники, 2 штуки - про всяк випадок, якщо один з них сохне.
  • Капелюх від сонця.
  • Шорти, двоє штук. Беріть джинсу, бавовна або льон. У цих матеріалах буде не так жарко.
  • Футболка.
  • Топ.
  • Сорочка.
  • Накидка для моря.
  • Плаття.
  • Брюки.
  • Окуляри, сумки.
  • Сандалі і шльопанці. Можна взяти мюлі і босоніжки.

Базовий набір: стиліст розповіла, які речі взяти у відпустку, а що залишити вдомаБазовий набір: стиліст розповіла, які речі взяти у відпустку, а що залишити вдома

Колір: переважно - світлі відтінки кольорів. Чорний поглинає світло, а білий, навпаки, відштовхує.

Матеріал: намагайтеся вибирати або бавовну, або льон. Натуральні матеріали дозволяють шкірі дихати краще.

Від спорту до класики: стиліст показала кращі чоловічі образи на літо 2021

Базовий набір: стиліст розповіла, які речі взяти у відпустку, а що залишити вдомаБазовий набір: стиліст розповіла, які речі взяти у відпустку, а що залишити вдома

Які речі взяти з собою у відпустку (фото: instagram.com/lenab.style)

В цілому, не варто брати з собою багато речей, краще беріть такі, які потім можна міксувати між собою.

Раніше Андре Тан показав, які рюкзаки в тренді серед підлітків.

Читайте LITE в Google News
Новини України Стиль життя отпуск вещи стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Віктора Павліка народився син від нової дружини: миле фото мами з малюком
У Віктора Павліка народився син від нової дружини: миле фото мами з малюком