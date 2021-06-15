Базовий набір: стиліст розповіла, які речі взяти у відпустку, а що залишити вдома

Коли починаєш збиратися у відпустку, зазвичай не знаєш, за що хапатися. У підсумку закидаєш в сумку занадто багато непотрібних речей, найпотрібніше залишається вдома - і в новому місці доводиться шукати магазин, щоб купити дешеві окуляри від сонця за мегависокою ціною. Знайомо?

Щоб так не вийшло цього разу, стиліст Олена Стайл зібрала список найнеобхідніших речей у відпустці і поділилася ним у своєму Instagram.

При зборі у відпустку легко взяти купу непотрібного (фото: instagram.com/hoskelsa)

Якщо ви їдете або летите відпочивати цього літа на море, то ось мої рекомендації:

Купальники, 2 штуки - про всяк випадок, якщо один з них сохне.

Капелюх від сонця.

Шорти, двоє штук. Беріть джинсу, бавовна або льон. У цих матеріалах буде не так жарко.

Футболка.

Топ.

Сорочка.

Накидка для моря.

Плаття.

Брюки.

Окуляри, сумки.

Сандалі і шльопанці. Можна взяти мюлі і босоніжки.

Колір: переважно - світлі відтінки кольорів. Чорний поглинає світло, а білий, навпаки, відштовхує.

Матеріал: намагайтеся вибирати або бавовну, або льон. Натуральні матеріали дозволяють шкірі дихати краще.

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Які речі взяти з собою у відпустку (фото: instagram.com/lenab.style)

В цілому, не варто брати з собою багато речей, краще беріть такі, які потім можна міксувати між собою.