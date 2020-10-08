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Гарненька, як і мама: стильна Ірина Шейк та її 3-річна дочка зачарували мережу красою

Новость на русском → Четвер 08 жовтня 2020 17:20
Гарненька, як і мама: стильна Ірина Шейк та її 3-річна дочка зачарували мережу красою Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Ольга Турчанікова

Зірка показала новий стильний образ

Ірина Шейк вирушила на прогулянку з дочкою, зачарувавши не тільки перехожих, а й користувачів мережі. Популярна модель вибрала цього разу вбрання в приглушених тонах з популярним вже який сезон принтом тай-дай. Об'ємний світшот і велосипедки зробили образ щасливої матусі стильним і молодіжним. Доповнили його сережки-кільця, улюблені Іриною вузькі сонцезахисні окуляри, а яскравим завершенням стали напівчеревики відтінку фуксія. З аксесуарів вона вибрала свої улюблені золоті підвіски. А також не забула одягти великий ланцюжок на ногу і прихопити захисну маску з життєрадісним принтом. Волосся зірка не стала укладати, і від макіяжу також відмовилася. Виглядала Ірина свіжою і повною енергії.

Гарненька, як і мама: стильна Ірина Шейк та її 3-річна дочка зачарували мережу красоюГарненька, як і мама: стильна Ірина Шейк та її 3-річна дочка зачарували мережу красоюІрина Шейк на прогулянці з дочкою (фото: скріншот instagram.com/irina_shayk_italia)

Особливо порадувала шанувальників Лея, яка виглядала, немов маленька принцеса. Дівчинка була вбрана в спідницю з чорного фатину, а також чорні колготки з великими рожевими сердечками. Образ доповнили рожевий жакет, босоніжки і мила зачіска – Шейк зробила дочки два хвостики, зав'язавши їх чорними гумками. Дівчинка прямо в дорозі насолоджувалася десертом, який мама вручила їй.

До речі, Ірина завжди намагається на прогулянки одягати різноманітні вбрання зі свого численного гардеробу. Не так давно Шейк порадувала шанувальників стильним луком в комфортному трикотажному костюмі, які зараз на піку популярності. Шорти з цього комплекту вважаються наймоднішою одиницею, до якої варто придивитися всім любителькам трендових образів.

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