Вона ідеальна: Ізабель Гулар в міні-шортах похвалилася нескінченними ногами і сталевим пресом

Ізабель Гулар днями відзначила день народження – найспортивнішій в світі моделі виповнилося 36. У своєму блозі знаменитість продемонструвала, як вона веселиться в компанії друзів, приймає поздоровлення і просто насолоджується увагою численних шанувальників. Для свого особливого дня "ангел" Victoria's Secret підібрала вбрання, що було покликане підкреслити кожен сантиметр її досконалого тіла. І це йому цілком вдалося!



Новий образ Ізабель (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Образ Ізабель склав яскравий ансамбль в біло-рожеву смужку – крихітні шорти з високою посадкою, які оголили стрункі ноги моделі. А також коротка блуза з довгими пишними рукавами і зав'язками на животі, яку модель кокетливо спускала на одне плече. Вбрання Гулар доповнила численним намистом і ланцюжками, а також масивними сережками-кільцями. Взуття вона підібрала точно в тон наряду – босоніжки на високій танкетці з палітурками на литках зробили її і без того довгі ноги Ізабель просто нескінченними.

Ізабель захопила досконалим тілом (фото: instagram.com/izabelgoulart)

Модель опублікувала у своєму блозі цілу серію фото з івенту, змусивши шанувальників просто сходити з розуму від такої краси. "Вау!", "Ти найкраща", "Ти неймовірна", "Королева", "Як можна бути такою нереально красивою", "Чудова", - пишуть фанати.

Нагадаємо, Ізабель Гулар регулярно мотивує своїх послідовувачів на заняття спортом, демонструючи свою ідеальну фігуру.