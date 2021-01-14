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Вона ідеальна: Кім Кардашьян в модному образі блиснула ідеальною фігурою

Автор: Lite

Кім Кардашьян показала черговий аутфіт, який стане джерелом натхнення для модниць всієї планети. Теледіва, інстазірка і бізнесвумен зупинилася на своїх улюблених речах: шкіряних штанях з великими накладними кишенями, короткому пуховику трендової форми шоколадного відтінку, а також чорному топі без рукавів. Взуття вона вибрала цього разу жіночне, ботильйони на підборах добре поєднувалися з іншими речами, роблячи лук більш гламурним. Але родзинка аутфіта - аксесуари. Кім одягла великі золотисті сережки у вигляді хрестів, а також пов'язку на голову.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зачіску одна із знаменитих сестер і найефектніших жінок планети зробила свою фірмову - високий кінський хвіст на маківці, який замість гумки немов "пов'язаний" локоном. В руках Кардашьян тримає маленьку сумочку Louis Vuitton. Фінальний штрих - виразний макіяж зі стрілками, стробінгом, накладними віями і блідо-губами рожевими. В якості підпису знаменитість обрала коричневе сердечко. А у відповідь почула масу компліментів від фанатів, для яких вона завжди "королева", "лялька Барбі" і "богиня".

Раніше Кім показала образ більш спокусливий, який підкреслив її досконале тіло.

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