Вона ідеальна: Кім Кардашьян у відвертій сукні з власним портретом підірвала мережу

Кім Кардашьян вміє зробити пост привабливим для мільйонів фанатів по всьому світу, просто показавши чергові фото в стильних вбраннях. Але цього разу 40-річна знаменитість пішла ще далі. Вона з'явилася в блозі в сукні з власним портретом, яка облягала фігуру по всій довжині. Виглядала Кім просто божественно - вбрання тілесного відтінку тільки підкреслило видатні частини її тіла. Доповнили образ макіяж з фіолетовими тінями, а також укладка з бездоганно гладкими пасмами.



Кім у відвертому вбранні (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Фотосесія на честь Дня народження. Я любила цей день! Посуньте, щоб побачити цей фіолетовий макіяж!!! Кумедний факт... Моя кімната, коли я росла, була вся лавандова, а фіолетовий завжди був для мене таким красивим кольором... Тому я хотіла, щоб моя колекція на день народження мала найкрасивішу фіолетову палітру!», - поділилася спогадами Кім.

"Вау", "Яка ж ти гарненька", "Це правда кльово. Люблю це", "Дуже гарно", "Ідеал", "О боже, я закоханий", "Дивна", - посипалися на неї коментарі від відданих фанатів.

Раніше ми писали, що Кім Кардашян показала стильний образ на вихід, який складався з синіх шкіряних штанів і тілесного гольфу.