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Ідеальна пара: стиліст навчила бездоганно поєднувати в будь-якому образі обов'язковий елемент

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Понеділок 15 листопада 2021 14:38
Ідеальна пара: стиліст навчила бездоганно поєднувати в будь-якому образі обов'язковий елемент Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

З приходом холодів шкарпетки стали обов'язковою частиною гардеробу, але, крім своєї основної функції, сучасна мода закликає використовувати їх в якості модного акценту і родзинки. Як же ідеально підібрати шкарпетки до образу?

Стиліст запропонувала на сторінці в Instagram топ-6 безпрограшних прийомів, які допоможуть вписати цей вид натільної білизни в будь-який лук.

Коли однотонні шкарпетки повторюють колір взуття та/або поясного вироби, сукні, колготок. Такі шкарпетки виглядають максимально нейтрально, вони практично не помітні. Такі шкарпетки можуть додавати гру фактур, якщо ця фактура у них є.

Ідеальна пара: стиліст навчила бездоганно поєднувати в будь-якому образі обов'язковий елемент
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Однотонні шкарпетки беремо в схожих колірних характеристиках образу. Наприклад, темні кольори в комплекті, беремо темні шкарпетки будь-якого кольору. Як варіант, можна взяти шкарпетки будь-якого кольору, який присутній в комплекті.

Ідеальна пара: стиліст навчила бездоганно поєднувати в будь-якому образі обов'язковий елемент
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Якщо в образі присутній принт, то шкарпетки можуть повторювати один з кольорів принта. В такому випадку шкарпетки можуть бути акцентними, якщо контрастні за кольором до взуття або поясного виробу або зливатися по контрастності з взуттям. На прикладі можна побачити акцентну історію, але якщо взяти, наприклад, зелені шкарпетки, то контраст і акцент піде.

Ідеальна пара: стиліст навчила бездоганно поєднувати в будь-якому образі обов'язковий елемент
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Вибираючи принтовані шкарпетки, необхідно повторити кольори принта в інших елементах комплекту. Не обов'язково всі кольори повторювати.

Ідеальна пара: стиліст навчила бездоганно поєднувати в будь-якому образі обов'язковий елемент
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Коли принт на шкарпетках поєднується з принтом іншого елемента образу. Тут діємо за правилом поєднання принтів. Принти можуть поєднуватися за кольором, стилем, формою або масштабністю.

Ідеальна пара: стиліст навчила бездоганно поєднувати в будь-якому образі обов'язковий елемент
Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

А якщо шкарпетки виступають акцентом? Шкарпетки при цьому можуть бути як однотонні, так і принтовані. Акцент може створюватися за рахунок кольору (яскраві шкарпетки, яскравий принт), за рахунок контрасту (темний образ – світлі шкарпетки), за рахунок фактури (блиск, сітка, горошок), за рахунок деталей (рваний край, написи, багатофактурні матеріали).

Ідеальна пара: стиліст навчила бездоганно поєднувати в будь-якому образі обов'язковий елемент

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Нагадаємо, що раніше стиліст Аліна Некипіла навчила вибирати трендовий теплий пуховик.

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