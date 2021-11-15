Ідеальна пара: стиліст навчила бездоганно поєднувати в будь-якому образі обов'язковий елемент

З приходом холодів шкарпетки стали обов'язковою частиною гардеробу, але, крім своєї основної функції, сучасна мода закликає використовувати їх в якості модного акценту і родзинки. Як же ідеально підібрати шкарпетки до образу?

Стиліст запропонувала на сторінці в Instagram топ-6 безпрограшних прийомів, які допоможуть вписати цей вид натільної білизни в будь-який лук.

Коли однотонні шкарпетки повторюють колір взуття та/або поясного вироби, сукні, колготок. Такі шкарпетки виглядають максимально нейтрально, вони практично не помітні. Такі шкарпетки можуть додавати гру фактур, якщо ця фактура у них є.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Однотонні шкарпетки беремо в схожих колірних характеристиках образу. Наприклад, темні кольори в комплекті, беремо темні шкарпетки будь-якого кольору. Як варіант, можна взяти шкарпетки будь-якого кольору, який присутній в комплекті.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Якщо в образі присутній принт, то шкарпетки можуть повторювати один з кольорів принта. В такому випадку шкарпетки можуть бути акцентними, якщо контрастні за кольором до взуття або поясного виробу або зливатися по контрастності з взуттям. На прикладі можна побачити акцентну історію, але якщо взяти, наприклад, зелені шкарпетки, то контраст і акцент піде.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Вибираючи принтовані шкарпетки, необхідно повторити кольори принта в інших елементах комплекту. Не обов'язково всі кольори повторювати.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

Коли принт на шкарпетках поєднується з принтом іншого елемента образу. Тут діємо за правилом поєднання принтів. Принти можуть поєднуватися за кольором, стилем, формою або масштабністю.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

А якщо шкарпетки виступають акцентом? Шкарпетки при цьому можуть бути як однотонні, так і принтовані. Акцент може створюватися за рахунок кольору (яскраві шкарпетки, яскравий принт), за рахунок контрасту (темний образ – світлі шкарпетки), за рахунок фактури (блиск, сітка, горошок), за рахунок деталей (рваний край, написи, багатофактурні матеріали).

Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)