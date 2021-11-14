Як правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стиліста

Пуховик - відмінний варіант верхнього одягу в холодний сезон. І всі ми їх носимо, але все ж у багатьох виникає питання, як вибрати підходящий варіант саме собі.

1. Теплота і спосіб життя

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Бувають легкі і теплі зимові пуховики, дивіться на наповнення.

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Якщо ви авто-леді, то є фасони укорочені. Якщо мерзнете і довго гуляєте з дітьми, то звичайно довжину нижче коліна або міді.



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2. Стиль

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Орієнтуйтеся на основний стильовий напрямок в своєму гардеробі. Самий універсальний пуховик в стилі кежуал - можна вибрати фасон халата з поясом або оверсайз.



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3. Особливості зовнішності і фігури

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Пуховик ми носимо в портретній зоні, тому важливо вибрати "свої" правильні відтінки.

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Для кожного колориту зовнішності своя температура, яскравість, темрява. І звичайно, ваш тип фігури теж впливає на вибір фасону.

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Самий універсальний крій - це халат з поясом, підійде для будь-якого типу. І не втрачає своєї актуальності вже багато років.



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4. Довжина

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Якщо у вас зріст до 160 см, краще брати довжину до коліна, якщо хочете міді, то краще носити з каблуком.

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З високим ростом можна будь-яку довжину. Не бійтеся вибирати яскраві кольори, адже зараз величезний вибір відтінків.

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)