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Як правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стиліста

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Неділя 14 листопада 2021 09:54
Як правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стиліста Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)
Автор: Марина Настевич

Пуховик - відмінний варіант верхнього одягу в холодний сезон. І всі ми їх носимо, але все ж у багатьох виникає питання, як вибрати підходящий варіант саме собі.

Існує багато нюансів при виборі пуховика - стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла розібрала їх у своєму Instagram.

1. Теплота і спосіб життя

Бувають легкі і теплі зимові пуховики, дивіться на наповнення.

Якщо ви авто-леді, то є фасони укорочені. Якщо мерзнете і довго гуляєте з дітьми, то звичайно довжину нижче коліна або міді.

Як правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стилістаЯк правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стиліста

2. Стиль

Орієнтуйтеся на основний стильовий напрямок в своєму гардеробі. Самий універсальний пуховик в стилі кежуал - можна вибрати фасон халата з поясом або оверсайз.

Як правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стилістаЯк правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стиліста

3. Особливості зовнішності і фігури

Пуховик ми носимо в портретній зоні, тому важливо вибрати "свої" правильні відтінки.

Для кожного колориту зовнішності своя температура, яскравість, темрява. І звичайно, ваш тип фігури теж впливає на вибір фасону.

Самий універсальний крій - це халат з поясом, підійде для будь-якого типу. І не втрачає своєї актуальності вже багато років.

Як правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стилістаЯк правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стиліста

4. Довжина

Якщо у вас зріст до 160 см, краще брати довжину до коліна, якщо хочете міді, то краще носити з каблуком.

З високим ростом можна будь-яку довжину. Не бійтеся вибирати яскраві кольори, адже зараз величезний вибір відтінків.

Як правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стилістаЯк правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стилістаЯк правильно вибрати пуховик на зиму: підказки від стилістаІлюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Раніше стиліст поділилася корисними фішками, які допоможуть не замерзнути в спідниці восени і взимку.

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