ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ідеально на літо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє стильний образ для спекотних днів

Новость на русском →
США, Четвер 27 травня 2021 18:27
Ідеально на літо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє стильний образ для спекотних днів Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася новими фото, на яких постала в стильному стриманому образі у світлих тонах.

Пост моделі - справжнє натхнення для тих, хто хоче знайти ідеальний образ на спекотні дні.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі позує у своєму будинку перед виходом у світ. В очікуванні свого коханого - голлівудського актора Джейсона Стетхема - вона зробила кілька селфі в дзеркалі. Модель знає: її шанувальники завжди чекають від неї модні луки.

Ідеально на літо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє стильний образ для спекотних днівІдеально на літо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє стильний образ для спекотних днівІдеально на літо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє стильний образ для спекотних днів

Роузі Хантінгтон-Уайтлі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Цього разу Роузі підібрала ансамбль в світлих тонах, з ніг до голови одягнувшись в речі приглушених кремових відтінків. Світло-бежевий топ, білі вільного крою штани з "розпатланими" краями, а також молочного відтінку піджак разом виглядали стримано і неймовірно стильно. Світлі тони відмінно підкреслили рівний золотистий загар шкіри супермоделі, а також її як і раніше струнку фігуру. На додаток до вбрання дівчина підібрала босоніжки зі своєї нової колекції на високих підборах.

"Звідки ці джинси?", "Вау", "Така гарна", "Дивовижна", "М-м-м, гаряче", "Неймовірна", "Чудова", "Королева", "Перша", - посипалися на Роузі компліменти.

Також Роузі демонструвала відразу 10 стильних луків на літо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода мода Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Випускні в Україні в 2021 році: коли проводити і які є заборони
Випускні в Україні в 2021 році: коли проводити і які є заборони