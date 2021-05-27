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Идеально на лето: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует стильный образ для жарких дней

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США, Четверг 27 мая 2021 18:27
Идеально на лето: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует стильный образ для жарких дней Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась новыми фото, на которых предстала в стильном сдержанном образе в светлых тонах.

Пост модели - настоящее вдохновение для тех, кто хочет найти идеальный образ на жаркие дни.

Роузи Хантингтон-Уайтли позирует в своем доме перед выходом в свет. В ожидании своего возлюбленного - голливудского актера Джейсона Стетхэма - она сделала несколько селфи в зеркале. Модель знает: ее поклонники всегда ждут от нее модные луки.

Идеально на лето: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует стильный образ для жарких днейИдеально на лето: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует стильный образ для жарких днейИдеально на лето: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует стильный образ для жарких дней

Роузи Хантингтон-Уайтли в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

В этот раз Роузи подобрала ансамбль в светлых тонах, с ног до головы облачившись в вещи приглушенных кремовых оттенков. Светло-бежевый топ, белые свободного кроя брюки с "растрепанными" краями, а также молочного оттенка пиджак вместе смотрелись сдержанно и невероятно стильно. Светлые тона отлично подчеркнули ровный золотистый загар кожи супермодели, а также ее по-прежнему стройную фигуру. В дополнение к наряду девушка подобрала босоножки из своей новой коллекции на высоком каблуке.

"Откуда эти джинсы?", "Вау", "Так хороша", "Удивительная", "М-м-м, горячо", "Невероятная", "Чудесная", "Королева", "Первая", - посыпались на Роузи комплименты.

Также Роузи демонстрировала сразу 10 стильных нарядов на лето.

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