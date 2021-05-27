Ідеально на літо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє стильний образ для спекотних днів

Роузі Хантінгтон-Уайтлі позує у своєму будинку перед виходом у світ. В очікуванні свого коханого - голлівудського актора Джейсона Стетхема - вона зробила кілька селфі в дзеркалі. Модель знає: її шанувальники завжди чекають від неї модні луки.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Цього разу Роузі підібрала ансамбль в світлих тонах, з ніг до голови одягнувшись в речі приглушених кремових відтінків. Світло-бежевий топ, білі вільного крою штани з "розпатланими" краями, а також молочного відтінку піджак разом виглядали стримано і неймовірно стильно. Світлі тони відмінно підкреслили рівний золотистий загар шкіри супермоделі, а також її як і раніше струнку фігуру. На додаток до вбрання дівчина підібрала босоніжки зі своєї нової колекції на високих підборах.

"Звідки ці джинси?", "Вау", "Така гарна", "Дивовижна", "М-м-м, гаряче", "Неймовірна", "Чудова", "Королева", "Перша", - посипалися на Роузі компліменти.