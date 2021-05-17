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Ідеально на літо: Тіна Кунакі показала бездоганний образ в наймоднішому відтінку

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, Понеділок 17 травня 2021 20:24
Ідеально на літо: Тіна Кунакі показала бездоганний образ в наймоднішому відтінку Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі показала новий образ, який стане кращим варіантом для літніх днів. В його основі - білі речі.

Пост моделі зібрав масу лайків і приємних слів в блозі дружини Венсана Касселя.

Тіна Кунакі обрала білий брючний костюм - мастхев цього сезону. Штани, блуза і жакет відмінно виглядали на засмаглій шкірі юної дружини Венсана Касселя. Доповнили образ стильний годинник (саме їх рекламує Тіна), гладка укладка і виразний макіяж в нюдових відтінках.

Ідеально на літо: Тіна Кунакі показала бездоганний образ в наймоднішому відтінкуІдеально на літо: Тіна Кунакі показала бездоганний образ в наймоднішому відтінкуТіна Кунакі позує в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Рада повідомити, що я обличчя нової колекції Quadro від @danielwellington. Ці модні та сучасні годинники прямокутної форми завтра з'являться на їхньому веб-сайті. Кампанію зняла приголомшлива Камілла Акранс. Не пропусти!", - поділилася враженнями від зйомок Кунакі.

У відповідь вона отримала масу компліментів: "Вау, я хочу їх", "Це щось", "Така красива", "Ти сама захоплююча! Кого я коли-небудь бачив", "наймиліша назавжди", "Ідеал", "Уявляю, якби я виглядала так само!", "Гарний образ і який шикарний годинник", - пишуть фоловери знаменитості.

Нагадаємо, нещодавно Тіна побувала в Києві, де знялася в новій рекламній кампанії.

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