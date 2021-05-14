Молода дружина Венсана Касселя прилетіла до Києва: модель показала фото зі столиці

Тіна Кунакі прилетіла в Україну. Відома 24-річна модель і дружина знаменитого французького актора Венсана Касселя брала участі в зйомках реклами, яка проходила в Києві.

Вона також опублікувала фото і відео зі столиці України у своєму Instagram .

У кадрі дівчина з'явилася в чорних шкіряних брюках і блузці з об'ємними рукавами.

Для перегляду відео гортайте вправо

Крім того, в сторіз Кунакі показала вид зі свого готельного номера. На фотографії видно працівників, які, ймовірно, мили вікна.

Тіна Кунакі опублікувала фото з вікна номера готелю в Києві (фото: instagram.com/tinakunakey)

Українські фанати привітали модель з приїздом в нашу країну, і підкреслили, що правильно писати не "Кiev", а "Kyiv".