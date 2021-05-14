Молода дружина Венсана Касселя прилетіла до Києва: модель показала фото зі столиці
Тіна Кунакі прилетіла в Україну. Відома 24-річна модель і дружина знаменитого французького актора Венсана Касселя брала участі в зйомках реклами, яка проходила в Києві.
Вона також опублікувала фото і відео зі столиці України у своєму Instagram.
У кадрі дівчина з'явилася в чорних шкіряних брюках і блузці з об'ємними рукавами.
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Крім того, в сторіз Кунакі показала вид зі свого готельного номера. На фотографії видно працівників, які, ймовірно, мили вікна.
Тіна Кунакі опублікувала фото з вікна номера готелю в Києві (фото: instagram.com/tinakunakey)
Українські фанати привітали модель з приїздом в нашу країну, і підкреслили, що правильно писати не "Кiev", а "Kyiv".
- Ласкаво просимо в Україну, мила;
- У Києві, о боже мій;
- О боже ласкаво просимо в Україну;
- Супер! Ви в Києві! Рада бачити вас у себе на батьківщині! Ви прекрасні;
- Україна найкраща!
- Ласкаво просимо до Києва;
- Сподіваюся, ви полюбите це місто;
Нагадаємо, Тіна Кунаки захопила стильним літнім аутфітом. Модель позувала в чорному закритому топі, а також відвертому міні. Стильний аутфіт доповнили масивні прикраси, які зараз на піку популярності.
Ми також писали про те, що Тіна Кунакі підкорила мережу спокусливою фігурою. Дівчина позувала на фото в крихітних шкіряних шортах, а також чорному топі з глибоким декольте.