ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Молода дружина Венсана Касселя прилетіла до Києва: модель показала фото зі столиці

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 14 травня 2021 20:50
Молода дружина Венсана Касселя прилетіла до Києва: модель показала фото зі столиці Фото: Тіна Кунаки (instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тіна Кунакі прилетіла в Україну. Відома 24-річна модель і дружина знаменитого французького актора Венсана Касселя брала участі в зйомках реклами, яка проходила в Києві.

Вона також опублікувала фото і відео зі столиці України у своєму Instagram.

У кадрі дівчина з'явилася в чорних шкіряних брюках і блузці з об'ємними рукавами.

Для перегляду відео гортайте вправо

Крім того, в сторіз Кунакі показала вид зі свого готельного номера. На фотографії видно працівників, які, ймовірно, мили вікна.

Молода дружина Венсана Касселя прилетіла до Києва: модель показала фото зі столиці

Тіна Кунакі опублікувала фото з вікна номера готелю в Києві (фото: instagram.com/tinakunakey)

Українські фанати привітали модель з приїздом в нашу країну, і підкреслили, що правильно писати не "Кiev", а "Kyiv".

  • Ласкаво просимо в Україну, мила;
  • У Києві, о боже мій;
  • О боже ласкаво просимо в Україну;
  • Супер! Ви в Києві! Рада бачити вас у себе на батьківщині! Ви прекрасні;
  • Україна найкраща!
  • Ласкаво просимо до Києва;
  • Сподіваюся, ви полюбите це місто;

Нагадаємо, Тіна Кунаки захопила стильним літнім аутфітом. Модель позувала в чорному закритому топі, а також відвертому міні. Стильний аутфіт доповнили масивні прикраси, які зараз на піку популярності.

Ми також писали про те, що Тіна Кунакі підкорила мережу спокусливою фігурою. Дівчина позувала на фото в крихітних шкіряних шортах, а також чорному топі з глибоким декольте.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя модель Тина Кунаки
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Названа реальна вартість проїзду в транспорті Києва: "страшна цифра"
Названа реальна вартість проїзду в транспорті Києва: "страшна цифра"