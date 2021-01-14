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Ідеально для прогулянки: Світлана Тарабарова демонструє стильний зимовий образ в яскравому пуховику

Автор: Lite

Українська співачка Світлана Тарабарова вже двічі мама. Вона - з тих батьків, які не сдят на місці і вже точно не забувають добре виглядати навіть за постійної втоми, яка знайома всім мамам крихіток.

Нещодавно Тарабарова показала, як варто носити один з найбільш актуальних костюмів сезону: таку модель вибирають модні блогери зі всього світу.

Також Світлана демонструє стильний лук, який можна повторити, якщо збираєтеся на прогулянку зі своїми малюками.

Стильний широкий пуховик-пальто з широким коміром, шапка з помпоном і зручні чоботи на плоскій підошві: і красиво, і зручно везти коляску з дитиною. А ще - насолоджуватися довгоочікуваним снігом!

Світлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova/)

Фолловери відзначили пост Світлани безліччю лайків та коментарів, написавши, що колір коляски з малятком теж підходить до зимового образи Тарабарової.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова у вересні 2020 року народила дочку Марію. Співачка розповіла зворушливу історію, що це ім'я вони з чоловіком не просто так придумали. Під час подорожі по Іспанії, стоячи біля статуї Діви Марії, Світлана вперше відчула ознаки токсикозу.

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