Ідеально на весну: Белла Хадід похвалилася витонченою фігурою в стильному джинсовому костюмі

Белла Хадід слідом за Айріс Лоу вирішила показати свою любов до деніму, а також популярність його цієї весни. Дівчина показала фото в стильному образі, який підійде для романтичних прогулянок, коли стане зовсім тепло.

Фото модель запостила собі в блог разом з іншими знімками з відпочинку.

Белла одягла джинсові бриджі, а також укорочений жакет темно-синього кольору, які зробили її фігуру просто досконалою. Тонка талія, розкішні стегна і стрункі ноги Белли відразу прикували до себе увагу. Доповнили вбрання блідо-рожевий хустка з принтом, яким молодша з сестер Хадід обв'язала голову, а також чорні сонцезахисні окуляри. Остання деталь модного аутфіта - туфлі на шпильці, прикрашені пряжками з камінням.

Белла Хадід показала, як носити денім (фото: instagram.com/bellahadid)

"День мрії", - написала Хадід поруч зі знімком. Белла позує на тлі розкішного авто і екзотичного пейзажу. Так що напевно незабаром шанувальників чекає також маса фото в купальнику.