Идеально на весну: Белла Хадид похвасталась точеной фигурой в стильном джинсовом костюме
Белла Хадид вслед за Айрис Лоу решила показать свою любовь к дениму, а также популярность его этой весной. Девушка показала фото в стильном образе, который подойдет для романтичных прогулок, когда станет совсем тепло.
Фото модель запостила себе в блог вместе с другими снимками с отдыха.
Белла надела джинсовые бриджи, а также укороченный жакет темно-синего цвета, которые сделали ее фигуру просто совершенной. Тонкая талия, роскошные бедра и стройные ноги Беллы тут же приковали к себе внимание. Дополнили наряд бледно-розовый платок с принтом, которым младшая из сестер Хадид обвязала голову, а также черные солнцезащитные очки. Последняя деталь модного аутфита - туфли на шпильке, украшенные пряжками с камнями.
Белла Хадид показала, как носить деним (фото: instagram.com/bellahadid)
"День мечты", - написала Хадид рядом со снимком. Белла позирует на фоне роскошного авто и экзотического пейзажа. Так что наверняка вскоре поклонников ждет также масса фото в купальнике.
Ранее Белла Хадид показала, как носить маленькое черное платье. Берем на заметку!