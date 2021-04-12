ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ідеальний look без клопоту: топ-10 золотих правил створення стильного образу

Новость на русском → Понеділок 12 квітня 2021 08:38
Ідеальний look без клопоту: топ-10 золотих правил створення стильного образу Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Уявіть, ви легко вибираєте з шафи кілька речей, потім спокійно одягаєтеся і, задоволена собою, йдете прикрашати світ. Але на практиці цей процес може зайняти не тільки багато часу, але і не виправдати очікувань. "І так зійде!". А як же мрії про стильний вихід у світ? Стиліст Віка Барва озвучила топ-10 золотих правил створення стильного образу на всі випадки життя.

На сторінці в Instagram експерт навчила ідеально підбирати речі і аксесуари для створення цілісного і гармонійного луку.

За словами стиліста, тут потрібен не тільки смак та творчий підхід. Послідовність і логіка — ось, що допомагає в створенні стильних комплектів.

Віка підготувала топ-10 правил створення стильного образу. Вони допоможуть зрозуміти логіку цього процесу і діяти продумано і системно.

1.Заздалегідь підготуйте гардероб. Все, що не у вашому смаку, не вписується в образ життя і псує зовнішність — прибираємо. Намагайтеся, щоб основу гардеробу становили базові речі простого крою, а трендові або складні доповнювали їх.

Ідеальний look без клопоту: топ-10 золотих правил створення стильного образу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Образ потрібно створювати під ситуацію, виходячи з вашої особистості і зовнішності.

3.Починайте створювати комплект з низів — штанів або спідниць. Під них підбирайте колірні поєднання, фактури, взуття.

4.Якщо запланували використовувати акцентний предмет, тоді навколо нього буде будуватися образ. Це може бути яскрава трендова або незвичайна річ, яка притягує увагу.

5. Визначьтеся з колірною гамою. Навчитися поєднувати кольори нескладно. Це як табличка множення. Одного разу вивчіть і будете користуватися все життя.

6. Пробуйте нестандартні комбінації. Грайте на контрастах стилів і фактур.

Ідеальний look без клопоту: топ-10 золотих правил створення стильного образу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

7.Додайте стильні штрихи: загорніть рукави, розстебніть верхій гудзик або заправте частину сорочки за пояс штанів.

8.Прикрасьте аксесуарами. Незвичайне взуття або сумка можуть грати головну роль в образі, а прикраси додадуть пікантності навіть чорно-білому вбранню.

9.Підкресліть цілісність картини деталями. Наприклад, помада в колір червоної сумочки або сережки-кільця до спідниці в горошок.

10.Приправте парфумом.

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова раозповіла, з чим поєднувати трендовий кардиган.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода мода стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Погода на Великдень буде з "сюрпризами": синоптики оновили прогноз
Погода на Великдень буде з "сюрпризами": синоптики оновили прогноз