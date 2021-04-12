Идеальный look без хлопот: топ-10 золотых правил создания стильного образа
Представьте, вы легко выбираете из шкафа несколько вещей, потом спокойно одеваетесь и, довольная собой, идете украшать мир. Но на практике этот процесс может занять не только много времени, но и не оправдать ожиданий. "И так сойдет!". А как же мечты о стильном выходе в свет? Стилист Вика Барва озвучила топ-10 золотых правил создания стильного образа на все случаи жизни.
На странице в Instagram эксперт научила идеально подбирать вещи и аксессуары для создания целостного и гармоничного лука.
По словам стилиста, здесь нужен не только вкус и творческий подход. Последовательность и логика — вот, что выручает в создании стильных комплектов.
Вика подготовила топ-10 правил создания стильного образа. Они помогут понять логику этого процесса и действовать продуманно и системно.
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1.Заранее подготовьте гардероб. Все, что не в вашем вкусе, не вписывается в образ жизни и портит внешность — убираем. Старайтесь, чтобы основу гардероба составляли базовые вещи простого кроя, а трендовые или сложные дополняли их.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
2.Образ нужно создавать под ситуацию, исходя из вашей личности и внешности.
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3.Начинайте создавать комплект с низов — брюк или юбок. Под них подбирайте цветовые сочетания, фактуры, обувь.
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4.Если запланировали использовать акцентный предмет, тогда вокруг него будет строиться образ. Это может быть яркая трендовая или необычная вещь, которая притягивает внимание.
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5. Определитесь с цветовой гаммой. Научиться сочетать цвета несложно. Это как табличка умножения. Однажды выучите и будете пользоваться всю жизнь.
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6. Пробуйте нестандартные комбинации. Играйте на контрастах стилей, объемов, фактур.
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
7.Добавьте стильные штрихи: заверните рукава, расстегните верхнюю пуговицу или заправьте часть рубашки за пояс брюк.
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8.Украсьте аксессуарами. Необычная обувь или сумка могут играть главную роль в образе, а украшения добавят пикантности даже черно-белому наряду.
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9.Подчеркните целостность картины деталями. Например, помада в цвет красной сумочки или серьги-кольца к юбке в горошек.
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10.Приправьте парфюмом.
Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова рассказала, с чем сочетать трендовый кардиган.