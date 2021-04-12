ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Идеальный look без хлопот: топ-10 золотых правил создания стильного образа

Новина українською → Понедельник 12 апреля 2021 08:38
Идеальный look без хлопот: топ-10 золотых правил создания стильного образа Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Представьте, вы легко выбираете из шкафа несколько вещей, потом спокойно одеваетесь и, довольная собой, идете украшать мир. Но на практике этот процесс может занять не только много времени, но и не оправдать ожиданий. "И так сойдет!". А как же мечты о стильном выходе в свет? Стилист Вика Барва озвучила топ-10 золотых правил создания стильного образа на все случаи жизни.

На странице в Instagram эксперт научила идеально подбирать вещи и аксессуары для создания целостного и гармоничного лука.

По словам стилиста, здесь нужен не только вкус и творческий подход. Последовательность и логика — вот, что выручает в создании стильных комплектов.

Вика подготовила топ-10 правил создания стильного образа. Они помогут понять логику этого процесса и действовать продуманно и системно.

1.Заранее подготовьте гардероб. Все, что не в вашем вкусе, не вписывается в образ жизни и портит внешность — убираем. Старайтесь, чтобы основу гардероба составляли базовые вещи простого кроя, а трендовые или сложные дополняли их.

Идеальный look без хлопот: топ-10 золотых правил создания стильного образа

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Образ нужно создавать под ситуацию, исходя из вашей личности и внешности.

3.Начинайте создавать комплект с низов — брюк или юбок. Под них подбирайте цветовые сочетания, фактуры, обувь.

4.Если запланировали использовать акцентный предмет, тогда вокруг него будет строиться образ. Это может быть яркая трендовая или необычная вещь, которая притягивает внимание.

5. Определитесь с цветовой гаммой. Научиться сочетать цвета несложно. Это как табличка умножения. Однажды выучите и будете пользоваться всю жизнь.

6. Пробуйте нестандартные комбинации. Играйте на контрастах стилей, объемов, фактур.

Идеальный look без хлопот: топ-10 золотых правил создания стильного образа

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

7.Добавьте стильные штрихи: заверните рукава, расстегните верхнюю пуговицу или заправьте часть рубашки за пояс брюк.

8.Украсьте аксессуарами. Необычная обувь или сумка могут играть главную роль в образе, а украшения добавят пикантности даже черно-белому наряду.

9.Подчеркните целостность картины деталями. Например, помада в цвет красной сумочки или серьги-кольца к юбке в горошек.

10.Приправьте парфюмом.

Напомним, что ранее стилист Ксения Господинова рассказала, с чем сочетать трендовый кардиган.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода мода стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Погода на Пасху будет с "сюрпризами": синоптики обновили прогноз
Погода на Пасху будет с "сюрпризами": синоптики обновили прогноз