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Ідеальний look без клопоту: топ-10 золотих правил створення стильного образу

Автор: Lite

Уявіть, ви легко вибираєте з шафи кілька речей, потім спокійно одягаєтеся і, задоволена собою, йдете прикрашати світ. Але на практиці цей процес може зайняти не тільки багато часу, але і не виправдати очікувань. "І так зійде!". А як же мрії про стильний вихід у світ? Стиліст Віка Барва озвучила топ-10 золотих правил створення стильного образу на всі випадки життя.

На сторінці в Instagram експерт навчила ідеально підбирати речі і аксесуари для створення цілісного і гармонійного луку.

За словами стиліста, тут потрібен не тільки смак та творчий підхід. Послідовність і логіка — ось, що допомагає в створенні стильних комплектів.

Віка підготувала топ-10 правил створення стильного образу. Вони допоможуть зрозуміти логіку цього процесу і діяти продумано і системно.

1.Заздалегідь підготуйте гардероб. Все, що не у вашому смаку, не вписується в образ життя і псує зовнішність — прибираємо. Намагайтеся, щоб основу гардеробу становили базові речі простого крою, а трендові або складні доповнювали їх.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Образ потрібно створювати під ситуацію, виходячи з вашої особистості і зовнішності.

3.Починайте створювати комплект з низів — штанів або спідниць. Під них підбирайте колірні поєднання, фактури, взуття.

4.Якщо запланували використовувати акцентний предмет, тоді навколо нього буде будуватися образ. Це може бути яскрава трендова або незвичайна річ, яка притягує увагу.

5. Визначьтеся з колірною гамою. Навчитися поєднувати кольори нескладно. Це як табличка множення. Одного разу вивчіть і будете користуватися все життя.

6. Пробуйте нестандартні комбінації. Грайте на контрастах стилів і фактур.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

7.Додайте стильні штрихи: загорніть рукави, розстебніть верхій гудзик або заправте частину сорочки за пояс штанів.

8.Прикрасьте аксесуарами. Незвичайне взуття або сумка можуть грати головну роль в образі, а прикраси додадуть пікантності навіть чорно-білому вбранню.

9.Підкресліть цілісність картини деталями. Наприклад, помада в колір червоної сумочки або сережки-кільця до спідниці в горошок.

10.Приправте парфумом.

Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова раозповіла, з чим поєднувати трендовий кардиган.

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Новини України модастилист
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