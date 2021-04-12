Ідеальний look без клопоту: топ-10 золотих правил створення стильного образу

Уявіть, ви легко вибираєте з шафи кілька речей, потім спокійно одягаєтеся і, задоволена собою, йдете прикрашати світ. Але на практиці цей процес може зайняти не тільки багато часу, але і не виправдати очікувань. "І так зійде!". А як же мрії про стильний вихід у світ? Стиліст Віка Барва озвучила топ-10 золотих правил створення стильного образу на всі випадки життя.
На сторінці в Instagram експерт навчила ідеально підбирати речі і аксесуари для створення цілісного і гармонійного луку.
За словами стиліста, тут потрібен не тільки смак та творчий підхід. Послідовність і логіка — ось, що допомагає в створенні стильних комплектів.
Віка підготувала топ-10 правил створення стильного образу. Вони допоможуть зрозуміти логіку цього процесу і діяти продумано і системно.
⠀
1.Заздалегідь підготуйте гардероб. Все, що не у вашому смаку, не вписується в образ життя і псує зовнішність — прибираємо. Намагайтеся, щоб основу гардеробу становили базові речі простого крою, а трендові або складні доповнювали їх.
⠀
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
2.Образ потрібно створювати під ситуацію, виходячи з вашої особистості і зовнішності.
⠀
3.Починайте створювати комплект з низів — штанів або спідниць. Під них підбирайте колірні поєднання, фактури, взуття.
⠀
4.Якщо запланували використовувати акцентний предмет, тоді навколо нього буде будуватися образ. Це може бути яскрава трендова або незвичайна річ, яка притягує увагу.
⠀
5. Визначьтеся з колірною гамою. Навчитися поєднувати кольори нескладно. Це як табличка множення. Одного разу вивчіть і будете користуватися все життя.
⠀
6. Пробуйте нестандартні комбінації. Грайте на контрастах стилів і фактур.
⠀
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
7.Додайте стильні штрихи: загорніть рукави, розстебніть верхій гудзик або заправте частину сорочки за пояс штанів.
⠀
8.Прикрасьте аксесуарами. Незвичайне взуття або сумка можуть грати головну роль в образі, а прикраси додадуть пікантності навіть чорно-білому вбранню.
⠀
9.Підкресліть цілісність картини деталями. Наприклад, помада в колір червоної сумочки або сережки-кільця до спідниці в горошок.
⠀
10.Приправте парфумом.
Нагадаємо, що раніше стиліст Ксенія Господінова раозповіла, з чим поєднувати трендовий кардиган.