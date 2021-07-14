Ікона краси: 47-річна Кейт Мосс знялася напівголою для бренду Кім Кардашьян

"Представляємо Кейт Мосс для @SKIMS. Я вперше зустріла @katemossagency в 2014 році завдяки Рікардо Тиші і була миттєво підкорена її зухвалим гумором, автентичною класичною красою - з тих пір ми дружимо! Вона - ікона моди, яка визначає ціле покоління стилю, і для мене велика честь представити її як нове обличчя SKIMS цього літа!",- написала Кім, не приховуючи свого захоплення від такої колаборації.

Кейт Мосс для бренду Кім Кардашян (фото/відео: instagram.com/kimkardashian)

У зйомці Кейт постала в нижній білизні від Кім: спокусливих комплектах, відвертих боді, а також топлес. На всіх фото і відео Мосс виглядає приголомшливо: струнке підтягнуте тіло зірки подіумів і її сяючий зовнішній вигляд просто підкорили фанатів. "З розуму зійти!", - не можуть повірити своїм очам також колеги зірок, включаючи модель Хейлі Бібер.