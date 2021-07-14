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Ікона краси: 47-річна Кейт Мосс знялася напівголою для бренду Кім Кардашьян

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США, Середа 14 липня 2021 17:25
Ікона краси: 47-річна Кейт Мосс знялася напівголою для бренду Кім Кардашьян Кейт Мосс (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Культова модель 90-х Кейт Мосс, яка і зараз затребувана, стала обличчям бренду Кім Кардашьян SKIMS.

47-річна манекенниця продемонструвала своє підтягнуте тіло у відвертій зйомці.

"Представляємо Кейт Мосс для @SKIMS. Я вперше зустріла @katemossagency в 2014 році завдяки Рікардо Тиші і була миттєво підкорена її зухвалим гумором, автентичною класичною красою - з тих пір ми дружимо! Вона - ікона моди, яка визначає ціле покоління стилю, і для мене велика честь представити її як нове обличчя SKIMS цього літа!",- написала Кім, не приховуючи свого захоплення від такої колаборації.

Ікона краси: 47-річна Кейт Мосс знялася напівголою для бренду Кім КардашьянІкона краси: 47-річна Кейт Мосс знялася напівголою для бренду Кім КардашьянІкона краси: 47-річна Кейт Мосс знялася напівголою для бренду Кім КардашьянІкона краси: 47-річна Кейт Мосс знялася напівголою для бренду Кім КардашьянІкона краси: 47-річна Кейт Мосс знялася напівголою для бренду Кім КардашьянІкона краси: 47-річна Кейт Мосс знялася напівголою для бренду Кім Кардашьян

Кейт Мосс для бренду Кім Кардашян (фото/відео: instagram.com/kimkardashian)

У зйомці Кейт постала в нижній білизні від Кім: спокусливих комплектах, відвертих боді, а також топлес. На всіх фото і відео Мосс виглядає приголомшливо: струнке підтягнуте тіло зірки подіумів і її сяючий зовнішній вигляд просто підкорили фанатів. "З розуму зійти!", - не можуть повірити своїм очам також колеги зірок, включаючи модель Хейлі Бібер.

До слова, зараз Кім займається переосмисленням свого бізнесу. Так, вона затіяла ребрендинг другого свого дітища - марки косметики KKW Beauty. Цікаво, що допомагати їй взявся не хто інший, як екс-чоловік Каньє Уест, який славиться своїми геніальними бізнес-ідеями. Так що судячи з усього, в парі немає ворожнечі, а чутки про тиранію Кім Кардашьян, від якої він нібито втік, сильно прикрашені.

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