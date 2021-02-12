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Вона не змінюється: 47-річна Кейт Мосс в бунтарських міні-шортах блиснула стрункою фігурою

Новость на русском → Париж, П'ятниця 12 лютого 2021 19:24
Вона не змінюється: 47-річна Кейт Мосс в бунтарських міні-шортах блиснула стрункою фігурою Кейт Мосс (фото: instagram.com/anthonyvaccarello)
Автор: Lite

Кейт Мосс стала обличчям нової рекламної кампанії Saint Laurent, яка носить дух свободи і молодості. 47-річна зірка подіуму вкотре блиснула своєю знаменитою стрункою фігурою, примірявши крихітні джинсові шорти в комплекті з жіночною блузою з бантом і високими чорними чобітьми. Вийшло стильно і спокусливо!

Фото нової промо-кампанії Кейт з'явилися на офіційній сторінці бренду в мережі Instagram та вже облетіли мережу, зібравши масу відгуків. Більшість фанатів захоплюються Кейт Мосс і її незвичайною нестандартною красою, яка й донині привертає увагу кращих діячів фешн-індустрії.

Для зйомки Мосс підібрали й інші стильні образи: наприклад, вона позує у шубі, джинсах і на високих шпильках. На одному з фото Кейт розмальовує стіну графіті. Образ вічно юної і стрункої моделі чудово вписався в задану тематику.

Вона не змінюється: 47-річна Кейт Мосс в бунтарських міні-шортах блиснула стрункою фігуроюВона не змінюється: 47-річна Кейт Мосс в бунтарських міні-шортах блиснула стрункою фігуроюВона не змінюється: 47-річна Кейт Мосс в бунтарських міні-шортах блиснула стрункою фігуроюВона не змінюється: 47-річна Кейт Мосс в бунтарських міні-шортах блиснула стрункою фігуроюКейт Мосс для Saint Laurent (фото: instagram.com/ysl)

Нагадаємо, не так давно Кейт стала зіркою показу Fendi Couture. Вона вийшла на подіум разом зі своєю 18-річною дочкою Лілою, що стало приємним сюрпризом для шанувальників зірки. Багато хто, втім, розкритикував зовнішній вигляд Кейт, звинувативши в переборі з ботоксом. Але сама модель залишилася осторонь від цих обговорень.

Раніше вона розповіла, що її секрети краси - новий спосіб життя. Кейт Мосс давно розлюбила вечірки, вона рано лягає і рано встає. А алкогольні напої і коктейлі залюбки проміняє на свіжовичавлені соки.

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