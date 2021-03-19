Ікона стилю: Хейлі Бібер блищить в спокусливих образах для відомого глянцю

Хейлі Бібер відома своєю кар'єрою в світі моди. Дівчина з 32 мільйонами фоловерів в Instagram свого часу уклала контракти з Calvin Klein, Levi's, bareMinerals і Versace. Також вона проявила себе як успішна телеведуча і арт-директор. А зовсім недавно запустила свій YouTube-канал, де має намір ділитися всіма сторонами свого життя.

Нова фотосесія Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)

Тим не менш, дівчина усім відома, передусім, як дружина відомого співака Джастіна Бібера, а також дочка молодшого з братів Болдуін - Стівена. Тому інтерв'ю не могло не торкнутися цих чоловіків.

За словами Хейлі, їх пов'язує з Джастіном спільне бажання побудувати сім'ю і народити дітей у молодому віці. Перед очима дівчини завжди був приклад батьків.

"Спочатку ми були друзями дуже довго, перш ніж виникло щось романтичне. Але ми завжди знали, що дотримуємося того, чого хочемо від майбутнього. Ми говорили про бажання одружитися у молодому віці, про молоду сім'ю і побудову життя. Ще до того, як ми дізналися, що хочемо бути один з одним, - каже вона і продовжує. - Я весь час дізнаюся нове про нього, про себе і про наші відносини. У нас бувають невеликі сварки та інше, з чим іноді доводиться працювати? Так, звичайно, але це ніколи не було схоже на роботу, бо я так його люблю. Я бачу з ним вічність".